Netto Donato e Elton Carvalho acompanham recape no Jockey Clube

O secretário de Governo, Netto Donato e o vereador Elton Carvalho, acompanharam no início da tarde desta terça-feira (17/10), o serviço de recapeamento que está sendo realizado pela Prefeitura de São Carlos nas vias do bairro Jockey Clube.

Os recursos são provenientes de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marcos Pereira no valor de R$ 500 mil a pedido do vereador Elton Carvalho e contrapartida da Prefeitura de R$ 204 mil, totalizando R$ 704.719,00 na recuperação de 12.826 metros quadrados das ruas Rio Tietê, Rio Quilombo, Rio Araguaia, Rio Tocantins, Rio Branco, Rio Paraná, Rio Uruguai e Rio Mogi Guaçu.

“Fico muito contente em poder retribuir à população do Jockey Clube toda confiança e credibilidade que depositaram desde o início da minha trajetória na Câmara. Sem eles, eu não estaria aqui. Agradeço imensamente ao deputado federal Marcos Pereira por destinar meio milhão para melhorias na infraestrutura do bairro e ao prefeito Airton Garcia pela contrapartida e por nos dar todo o suporte”, destacou o vereador Elton Carvalho.

O secretário de Governo, Netto Donato, agradeceu o vereador pelo o apoio ao maior programa de recape da história de São Carlos. “As emendas são muito importantes para que a Prefeitura continue melhorando as vias públicas da cidade. Além dos recursos que o prefeito Airton Garcia vem buscando junto à Desenvolve SP, as emendas ajudam muito. Recentemente assinamos um contrato no valor de R$ 2,07 milhões para obras de recape, sendo que R$ 1,20 milhão foram conquistados através de emendas parlamentares, incluindo os R$ 500 mil do deputado federal Marcos Pereira”, disse Netto, agradecendo o apoio dos parlamentares.

O recapeamento já passou esse ano pela Vila Conceição, incluindo a avenida Papa João Paulo VI, Jardim Gonzaga, Parque Fher, Jardim São Paulo, avenida Getúlio Vargas, Vila Izabel, além das ruas Padre Teixeira e Campos Salles. Os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha também receberam o serviço.

