Netto Donato confirma pagamento da 2ª parcela do 13º salário

Crédito: Divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, confirmou nesta terça-feira (16/12) o pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos da administração direta e indireta do município. O anúncio foi feito em conjunto com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos de São Carlos (Sindspam), Adail Alves de Toledo e da secretária de Gestão de Pessoas, Ana Beatriz Sodelli.

Assim como ocorreu com a primeira parcela, paga em 24 de novembro no valor de R$ 12.910.000,00, o pagamento da segunda parcela injeta R$ 12.295.000,00 na economia local e beneficia mais de cinco mil servidores municipais.



De acordo com o presidente do Sindspam, parte dos servidores utilizará o recurso para as compras de fim de ano, enquanto outros irão priorizar o pagamento de contas, iniciando o próximo ano com maior tranquilidade financeira. “O prefeito Netto sempre foi transparente com o Sindicato em relação à situação financeira do município e cumpriu o compromisso de manter todos os benefícios dos servidores em dia”, destacou Adail Alves de Toledo.



Em um cenário em que muitos municípios brasileiros enfrentam dificuldades para cumprir obrigações salariais, São Carlos mantém a regularidade dos pagamentos. Por determinação do prefeito Netto Donato, a folha de pagamento tem sido prioridade da administração municipal, sem registros de atrasos. O 13º salário também está sendo pago antes do prazo legal, que se encerra em 20 de dezembro.

Ao todo, considerando salários, 13º e encargos trabalhistas (FGTS e INSS), o município destinou R$ 33.878.000,00 dos cofres públicos para o cumprimento das obrigações com os servidores da administração direta.

“Desde o início da nossa gestão, assumimos o compromisso de tratar o servidor público com respeito, responsabilidade e valorização. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas por muitos municípios, São Carlos mantém os pagamentos em dia, cumprindo rigorosamente a legislação e, muitas vezes, antecipando prazos. Priorizar a folha de pagamento é garantir dignidade aos nossos servidores, segurança para suas famílias e também fortalecer a economia da cidade”, afirmou o prefeito Netto Donato.



A segunda parcela do 13º salário estará creditado na conta dos servidores municipais, incluindo autarquias e fundações, a partir da manhã desta quarta-feira, dia 17 de dezembro.

Leia Também