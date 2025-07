Netto Donato confirma doação de prédio da AEASC ao Crea-SP

A eng. Lígia Mackey, presidente do Crea-SP assinou juntamente com o prefeito Netto Donato e o presidente da AEASC, Laert Rigo, a doação oficial da área da AEASC para o Conselho - Crédito: Marco Rogério

O prefeito de São Carlos, Netto Donato (PP), assinou nesta quinta-feira, dia 24 de julho, durante encontro com a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-SP, engenheira civil Lígia Marta Mackey, e o presidente da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC, Laert Rigo, a doação da área onde a entidade funcionava por meio de uma permissão de uso.

A eng. Lígia Mackey é a primeira presidente eleita na história do Conselho, que, por ser o maior registro regional do Sistema Confea/Crea, concentra cerca de 29% de todos os profissionais registrados no Brasil — num universo de aproximadamente 1,2 milhão no país. Trata-se do maior conselho regional da América Latina, com força expressiva — responsável por gerir um terço da força de trabalho técnica brasileira, o que reforça sua relevância nacional e continental.

O trabalho de fiscalização exercido pelo Crea-SP é essencial para garantir a segurança e a qualidade dos serviços nas áreas da engenharia, agronomia, geociências e profissões correlatas. Sendo o maior em número de profissionais registrados, empresas e volume de fiscalizações, o Conselho possui uma visão privilegiada sobre o próprio mercado e também sobre outros setores que têm, mesmo que indiretamente, relação com as engenharias.

Durante o evento, Lígia dialogou com o prefeito Netto e elogiou sua postura de procurar as escolas de engenharia da USP e da UFSCar para buscar soluções urbanas, como as obras de combate às enchentes. “Sugeri ao prefeito que buscasse as universidades e seus cursos de engenharia para as obras de drenagem e fiquei muito feliz quando ele me disse que já tem o projeto executivo justamente por meio dessas parcerias”, afirmou a presidente do Crea-SP.

