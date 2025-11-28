(16) 99963-6036
sexta, 28 de novembro de 2025
Cidade

Netto Donato apresenta projeto de isenção ao Flor de Maio e firma pacto antirracista em São Carlos

28 Nov 2025 - 08h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Netto Donato apresenta projeto de isenção ao Flor de Maio e firma pacto antirracista em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato apresentou, na noite de quarta-feira (26/11), no auditório do Paço Municipal, o projeto de lei que concede remissão de cerca de R$ 500 mil em débitos fiscais e isenta de tributos futuros o Grêmio Recreativo Flor de Maio, patrimônio tombado e referência cultural da comunidade negra de São Carlos. A proposta, que será apreciada pelos vereadores nos próximos dias, busca corrigir o que a gestão classificou como cobrança indevida sobre um bem histórico. O anúncio foi acompanhado pela assinatura da Carta Antirracista, documento estadual que estabelece compromissos concretos para enfrentar o racismo em suas múltiplas formas.

Durante a cerimônia, Netto Donato destacou que a iniciativa representa “justiça com a comunidade negra de São Carlos”, especialmente no mês da Consciência Negra. “Hoje damos um passo muito grande de respeito, reparando uma dívida histórica do município com o Flor de Maio e garantindo que o clube possa seguir como espaço cultural e social”, afirmou o prefeito.
A presidente do Flor de Maio, Adriana Silva, classificou a medida como “uma reparação” e não apenas um benefício fiscal. “É um presente para nossa comunidade, mas sobretudo um reconhecimento aos mais velhos que construíram esse espaço fundamental para a cultura da cidade”, disse.

Carta Antirracista - Ao lado da medida fiscal, Donato assinou a Carta Antirracista, que prevê ações estruturais e de longo prazo. Entre os compromissos assumidos estão: criação ou fortalecimento do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, com representação paritária entre sociedade civil e governo, instituição de um Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial, vinculado ao Conselho, estruturação de um órgão ou secretaria específica, responsável por receber denúncias de racismo e coordenar políticas públicas e elaboração do Plano Municipal de Igualdade Racial, construído de forma intersetorial e participativa, com escutas sociais, audiências públicas e conferências municipais.

Para a vereadora Larissa Camargo, autora da proposta que levou à assinatura, o pacto é “um passo importante” para que São Carlos avance em políticas públicas capazes de reduzir desigualdades que afetam diretamente a juventude e as mulheres negras. “A assinatura da Carta Antirracista e a apresentação do projeto para o Flor de Maio representam um marco histórico para São Carlos. Estamos falando de preservar a memória da comunidade negra e, ao mesmo tempo, assumir compromissos concretos de enfrentamento ao racismo. A Câmara tem a responsabilidade de dar sequência a esse processo com seriedade e rapidez, porque cada dia de atraso significa adiar políticas públicas que podem salvar vidas e garantir dignidade”, disse.

O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, assegurou que o Legislativo dará prioridade à tramitação do projeto. “A matéria será apreciada com a urgência que o tema exige. Reconhecemos a relevância histórica e cultural do Flor de Maio e vamos trabalhar para que a aprovação ocorra de forma célere, garantindo segurança jurídica e respeito à comunidade negra de São Carlos”, declarou.

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou a relevância da iniciativa em duas frentes. “Estamos fazendo duas ações extremamente importantes. Primeiro, a remissão de toda a dívida passada do Flor de Maio e a isenção do lançamento futuro do IPTU. É uma conquista muito grande para o clube, um incentivo para a cultura e, sobretudo, uma reparação de danos a um povo que foi tão explorado no passado. Em apenas 11 meses de governo, eu e o prefeito Netto Donato tivemos a sensibilidade de encaminhar esse projeto de lei à Câmara, garantindo tanto o perdão da dívida quanto a isenção futura”.

O projeto prevê que o Flor de Maio mantenha sua finalidade não lucrativa, apresente relatórios anuais de atividades e utilize o imóvel exclusivamente para fins institucionais. 

Com a regularização, o clube poderá voltar a receber recursos e firmar parcerias com o poder público. “Agora podemos andar de cabeça erguida e continuar trilhando nosso caminho com mais segurança”, concluiu Adriana Silva.
"Reconhecendo a importância histórica e social do Flor de Maio, o prefeito Netto Donato determinou que diferentes setores da administração municipal—entre eles a Secretaria Municipal de Cidadania, a Fundação Pró-Memória, a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Município—realizassem um estudo conjunto para viabilizar a remissão do passivo tributário da entidade e a concessão de isenção fiscal para os próximos anos. A medida tem como objetivo garantir condições para que o grêmio mantenha suas atividades e continue contribuindo para o fortalecimento da cultura e da memória do movimento negro em São Carlos, além de seguir oferecendo serviços e ações abertas a toda a população", finaliza Leandro Severo, secretário de Cultura e Turismo.

Leia Também

Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas
Cidade08h48 - 28 Nov 2025

Viaduto do Maria Stella Fagá será interditado, neste final de semana, para lançamento de vigas

Cantora Nayara Amaral se apresenta ao vivo no programa “Vem Que Tem”, do SBT, nesta sexta-feira
Cidade07h48 - 28 Nov 2025

Cantora Nayara Amaral se apresenta ao vivo no programa “Vem Que Tem”, do SBT, nesta sexta-feira

São Carlos sedia 2º Fórum Regional da Juventude e amplia debate por políticas para jovens
Cidade07h25 - 28 Nov 2025

São Carlos sedia 2º Fórum Regional da Juventude e amplia debate por políticas para jovens

Final de semana será marcado pelo forte calor
Previsão do tempo 06h35 - 28 Nov 2025

Final de semana será marcado pelo forte calor

Coral dos Meninos apresenta Concerto Natalino na Igreja São Benedito neste sábado
Natal 05h31 - 28 Nov 2025

Coral dos Meninos apresenta Concerto Natalino na Igreja São Benedito neste sábado

Últimas Notícias