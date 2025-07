Netto Donato apresenta plano de R$ 400 milhões a Tarcísio para combater enchentes em São Carlos

Rotatória do Cristo após ser atingida por enchente - Crédito: Divulgação/PMSC

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, esteve em reunião nesta quarta-feira (17) com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para apresentar projetos de macrodrenagem voltados ao combate das enchentes que atingem a região central da cidade. O encontro, realizado na capital paulista, contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato, além de secretários municipais e representantes do SAAE.

Durante a audiência, foram detalhados dois projetos executivos considerados prioritários: a construção de um piscinão na região da Chaminé, próximo ao Fórum Civil, com custo estimado em R$ 280 milhões, e a ampliação do piscinão da Travessa 8, orçada em R$ 140 milhões. Os projetos foram desenvolvidos pela empresa Hidrostudio Engenharia e apresentados ao governador com informações técnicas, orçamentos e impacto urbano detalhado.

Segundo o assessor de gabinete João Muller, o governador demonstrou surpresa positiva com o nível de organização da Prefeitura e determinou à secretária estadual de Meio Ambiente, Natália Resende, que estude a viabilidade de apoio financeiro imediato para o projeto da Travessa 8, com investimento estadual entre R$ 80 e R$ 90 milhões. A Prefeitura espera que, com a parceria do Estado e, futuramente, da União, os cerca de R$ 400 milhões necessários sejam viabilizados para a realização das obras. Além da drenagem, foram discutidas melhorias no sistema de abastecimento de água, com foco nos bairros Cidade Aracy e Santa Felícia.

Histórico - O histórico de enchentes em São Carlos remonta ao início do século 20, com registros desde 1905. Ao longo das décadas, o crescimento urbano desordenado e a impermeabilização do solo agravaram o problema, especialmente nas regiões centrais da cidade. A Prefeitura busca agora uma solução definitiva por meio de obras estruturantes que envolvem piscinões, reestruturação de galerias de drenagem, desassoreamento de córregos e recuperação ambiental.

A expectativa é que, com o apoio do Governo do Estado e a articulação com o Governo Federal, parte dos recursos necessários, estimados em cerca de R$ 400 milhões, seja viabilizada para o início das obras. O município continuará buscando parcerias e investimentos para enfrentar o problema das enchentes e melhorar os serviços de saneamento básico.

