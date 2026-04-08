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quarta, 08 de abril de 2026
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Netto Donato apresenta estratégias de inovação em Congresso Estadual de Municípios

08 Abr 2026 - 22h10Por Jessica Carvalho R
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Netto Donato apresenta estratégias de inovação em Congresso Estadual de Municípios -

O 68º Congresso Estadual de Municípios, realizado até esta quarta-feira (8), no Distrito Anhembi, reuniu lideranças de diversas regiões do país para debater soluções voltadas ao fortalecimento do municipalismo e à modernização da gestão pública.

Durante o Painel Amarelo – Polo de Inovação, o prefeito Netto Donato apresentou iniciativas que posicionam o município como referência em tecnologia. Segundo ele, os próximos investimentos estão focados na ampliação de parcerias com hubs de inovação, como o Onovolab, promovendo a aproximação entre o poder público e as cerca de 300 startups instaladas na cidade.

Outro destaque foi o incentivo ao desenvolvimento regional. Netto defendeu que os avanços tecnológicos devem ultrapassar os limites municipais, beneficiando cidades vizinhas e contribuindo para a criação de uma “região inteligente”. Ele também ressaltou a importância da educação e da retenção de talentos, com estratégias que envolvem parcerias público-privadas para manter profissionais formados pelas universidades locais atuando na região.

O prefeito ainda explicou que a administração municipal tem adotado medidas para desburocratizar processos, como a instalação de secretarias dentro de ambientes de inovação. A proposta, segundo ele, permite maior convivência com startups e favorece a adoção de práticas mais ágeis na gestão pública.

O painel contou também com a participação de Thaís Fornícola Neves, que apresentou o projeto PiN (Piracicaba Innovation). A iniciativa foi descrita como uma identidade estratégica baseada em três pilares: infraestrutura física, governança institucional e conexão estratégica. Thaís destacou a relevância da ESALQ/USP e das agtechs para consolidar Piracicaba como o “Vale do Silício do Agro”, além de defender maior integração entre municípios do interior paulista.

Representando o Governo do Estado, o secretário Vahan Agopyan destacou o fortalecimento do Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (SPAI), o apoio a startups por meio da FAPESP e a oferta de capacitação profissional pelas Fatecs e Etecs. Ele também enfatizou a importância da governança digital para garantir a integração entre sistemas municipais e estaduais.

O congresso reforçou o papel da inovação como eixo estratégico para o desenvolvimento sustentável dos municípios, apontando a cooperação regional e o investimento em tecnologia como caminhos essenciais para o futuro das cidades.

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