Netto Donato abre São Carlos Business Summit

O São Carlos Business Summit 2025 teve início nesta sexta-feira (12) e segue até sábado (13), no Oásis Eventos, reunindo mais de 70 empresas de diversos setores em uma programação voltada à geração de negócios, networking e capacitação. A expectativa da organização é de que cerca de 5 mil pessoas passem pelo local durante os dois dias.

Abertura oficial

Na abertura, o prefeito de São Carlos, Netto Donato, participou ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Herica Ricci Donato. Em seu discurso, destacou que a cidade tem vocação para ciência, tecnologia e inovação, mas que também precisa fortalecer a produção industrial e comercial.

“Este evento é a prova de que, quando unimos forças, conseguimos criar um ambiente fértil para novas oportunidades, negócios e parcerias que geram desenvolvimento para toda a nossa comunidade”, afirmou o prefeito. Ele também reforçou que a Prefeitura está aberta ao diálogo e ao apoio de iniciativas que impulsionem a economia e gerem empregos.

Organização e expectativas

A empresária Dani Sassoli, uma das organizadoras, ressaltou que trazer o evento para São Carlos foi um desafio cumprido. “Com esse sucesso, acredito que o evento pode entrar no calendário oficial e transformar São Carlos em referência para outras regiões”, disse.

Já o também organizador, Italinho Cardinali, destacou a adesão do público e a importância da união empresarial. “Até faltou espaço. O espaço é bom, mas ficou pequeno. Sem as pessoas que acreditaram na ideia, não teríamos conseguido. São mais de 70 expositores. Isso é circulação de dinheiro, é geração de emprego, é progresso”, afirmou.

Estrutura e atrações

O evento conta com estandes internos e externos, praça de alimentação, climatização e segurança médica. Também estão presentes a Carreta do Sebrae Móvel e a Carreta do Senai, com experiências interativas voltadas à capacitação profissional.

A entrada é gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade. A Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesporto participa com um estande sobre inclusão no mercado de trabalho.

Autoridades presentes

Participaram da abertura a presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquim, a gerente regional do Sebrae-SP, Ariane Teixeira Canellas, além dos secretários municipais Mateus de Aquino (Cidade Inteligente e Transparência), Rafael Almeida (Pessoa com Deficiência e Paradesporto) e Paula Knoff (Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia), entre outros representantes municipais.

