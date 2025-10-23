Netto determina reparos imediatos em pit stop após incêndio

Pitstop após incêndio - Crédito: divulgação

Um incêndio atingiu, na madrugada desta quinta-feira (23), por volta das 4h30, o ponto de apoio aos motofretistas — conhecido como Pit Stop — localizado na Avenida Trabalhador São-carlense, em São Carlos. A Guarda Municipal foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para prestar apoio à ocorrência.

De acordo com informações da corporação, quando as equipes da Guarda chegaram ao local, o fogo já havia sido controlado pelos bombeiros. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, que solicitou a presença da perícia técnica para apurar as causas do incêndio. Os peritos realizaram a coleta de dados e devem emitir um laudo nos próximos dias.

A Guarda Municipal está analisando imagens de câmeras de segurança instaladas na região para identificar eventuais movimentações suspeitas. Todo o material será encaminhado à Polícia Civil, responsável pelas investigações.

O secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, informou que o prefeito Netto Donato determinou a execução imediata dos reparos.

“O prefeito Netto Donato determinou que os reparos no local sejam realizados com urgência. A nossa Secretaria já está providenciando todas as medidas necessárias para recuperar o espaço e devolver o ponto de apoio aos motofretistas, que prestam um serviço essencial e merecem todo o nosso respeito e dignidade”, destacou Yabuki.

PIT STOP — O primeiro Pit Stop de São Carlos foi inaugurado no último mês de julho pela Prefeitura. Instalado estrategicamente no recuo da Avenida Trabalhador São-carlense, próximo ao Terminal Rodoviário, o espaço oferece banheiro, água filtrada, micro-ondas, geladeira, área de descanso e tomadas para recarga de celulares. A iniciativa faz parte de uma política pública voltada aos profissionais de entrega, e a administração municipal já planeja a instalação de mais duas unidades conforme as demandas da categoria.

