terça, 26 de agosto de 2025
Sem custos aos cofres públicos

Netto anuncia viagem aos EUA e Roselei assume interinamente a Prefeitura

24 Ago 2025 - 18h37Por Da redação
Vice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: divulgaçãoVice-prefeito Roselei Françoso - Crédito: divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, anunciou pelas redes sociais que embarca neste domingo (24) para os Estados Unidos juntamente com o Secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino, em uma missão oficial ao Vale do Silício, considerado o berço da inovação tecnológica mundial.

“Neste domingo, embarco para os Estados Unidos em uma missão especial: levar São Carlos para o coração do Vale do Silício, onde nasceram algumas das maiores ideias e empresas de tecnologia do planeta. Será uma oportunidade única de abrir portas, buscar parcerias, apresentar São Carlos para investidores e trazer conhecimento que pode transformar a nossa cidade”, afirmou Netto.

Durante o período da viagem, a administração municipal ficará sob responsabilidade do vice-prefeito, Roselei Françoso, que assume interinamente a Prefeitura.

O prefeito também fez questão de destacar que a viagem não terá custos para os cofres públicos.

“Quero deixar claro: essa viagem não gera nenhum custo para os cofres públicos. Todos os gastos estão sendo arcados com recursos pessoais meus e do Secretário de Cidade Inteligente e Transparência, que estará comigo nesta agenda”, ressaltou.

Netto concluiu afirmando que São Carlos está preparada para novos avanços:

“São Carlos está pronta para aprender com os melhores e escrever novos capítulos de inovação!”

A missão deve incluir reuniões com empresas, investidores e centros de inovação no Vale do Silício.

