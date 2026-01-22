Neste sábado, Iguatemi promove evento de adoção de animais

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, realiza neste sábado (24) o evento “Adote ou Ajude”, uma tarde dedicada à adoção responsável e ao apadrinhamento de animais resgatados pela ONG Santuário Luz dos Bichos. A ação acontece das 15h às 18h, na rotatória da Riachuelo, e conta com a parceria da Cobasi e de O Boticário.

Nesta edição, estarão presentes cães adultos, acompanhados por voluntários da ONG, disponíveis para interação com o público interessado em adoção. Durante o evento, a equipe apresentará informações sobre o comportamento de cada animal, além de mostrar fotos de outros cães e gatos que não poderão comparecer presencialmente. Também será realizado o cadastro dos interessados, etapa inicial do processo de adoção.

“Nos eventos, buscamos garantir o máximo de bem-estar para os animais, por isso levamos apenas os cães. Quem participa não só tem a chance de encontrar um novo melhor amigo, como também de conhecer o trabalho da ONG e descobrir diferentes formas de ajudar, seja adotando, apadrinhando ou atuando como voluntário”, explica Kamila Guimarães, presidente da ONG Luz dos Bichos.

Após o primeiro contato no Shopping, a ONG dá continuidade ao processo de adoção, que inclui entrevista, avaliação da rotina da família, análise do ambiente da casa e da convivência com outros animais, além de orientações sobre adaptação e acompanhamento inicial.

Para o gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos, Fábio Maria, o evento fortalece a conscientização sobre a causa animal. “O ‘Adote ou Ajude’ é um convite para que nossos clientes participem ativamente da transformação da realidade desses animais, seja abrindo as portas de casa para um novo companheiro ou contribuindo com o trabalho da ONG”, afirma.

O Santuário Luz dos Bichos atua no resgate de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos, oferecendo acolhimento, cuidados veterinários e a chance de uma nova vida por meio de adoções responsáveis. A ONG também mantém um programa de apadrinhamento, com contribuições mensais a partir de R$ 5, que ajudam a garantir alimentação, tratamentos e bem-estar dos animais acolhidos. Desde sua criação, em 2020, mais de 570 animais já foram beneficiados pela iniciativa.

Quem não pode adotar também pode contribuir apadrinhando um cão ou gato, tornando-se parte da rede de cuidado que sustenta o santuário no dia a dia. A ONG ainda aceita voluntários para atividades como limpeza, passeios e apoio em eventos, fortalecendo o trabalho coletivo em prol dos 21 cães e 17 gatos atualmente assistidos.

