(16) 99963-6036
quinta, 22 de janeiro de 2026
Cidade

Neste sábado, Iguatemi promove evento de adoção de animais

“Adote ou Ajude” acontece das 15h às 18h, com cães resgatados pela ONG Santuário Luz dos Bichos e incentivo à adoção responsável

22 Jan 2026 - 11h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Neste sábado, Iguatemi promove evento de adoção de animais -

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, realiza neste sábado (24) o evento “Adote ou Ajude”, uma tarde dedicada à adoção responsável e ao apadrinhamento de animais resgatados pela ONG Santuário Luz dos Bichos. A ação acontece das 15h às 18h, na rotatória da Riachuelo, e conta com a parceria da Cobasi e de O Boticário.

Nesta edição, estarão presentes cães adultos, acompanhados por voluntários da ONG, disponíveis para interação com o público interessado em adoção. Durante o evento, a equipe apresentará informações sobre o comportamento de cada animal, além de mostrar fotos de outros cães e gatos que não poderão comparecer presencialmente. Também será realizado o cadastro dos interessados, etapa inicial do processo de adoção.

“Nos eventos, buscamos garantir o máximo de bem-estar para os animais, por isso levamos apenas os cães. Quem participa não só tem a chance de encontrar um novo melhor amigo, como também de conhecer o trabalho da ONG e descobrir diferentes formas de ajudar, seja adotando, apadrinhando ou atuando como voluntário”, explica Kamila Guimarães, presidente da ONG Luz dos Bichos.

Após o primeiro contato no Shopping, a ONG dá continuidade ao processo de adoção, que inclui entrevista, avaliação da rotina da família, análise do ambiente da casa e da convivência com outros animais, além de orientações sobre adaptação e acompanhamento inicial.

Para o gerente geral do Shopping Iguatemi São Carlos, Fábio Maria, o evento fortalece a conscientização sobre a causa animal. “O ‘Adote ou Ajude’ é um convite para que nossos clientes participem ativamente da transformação da realidade desses animais, seja abrindo as portas de casa para um novo companheiro ou contribuindo com o trabalho da ONG”, afirma.

O Santuário Luz dos Bichos atua no resgate de animais abandonados ou vítimas de maus-tratos, oferecendo acolhimento, cuidados veterinários e a chance de uma nova vida por meio de adoções responsáveis. A ONG também mantém um programa de apadrinhamento, com contribuições mensais a partir de R$ 5, que ajudam a garantir alimentação, tratamentos e bem-estar dos animais acolhidos. Desde sua criação, em 2020, mais de 570 animais já foram beneficiados pela iniciativa.

Quem não pode adotar também pode contribuir apadrinhando um cão ou gato, tornando-se parte da rede de cuidado que sustenta o santuário no dia a dia. A ONG ainda aceita voluntários para atividades como limpeza, passeios e apoio em eventos, fortalecendo o trabalho coletivo em prol dos 21 cães e 17 gatos atualmente assistidos.

 

Leia Também

Praça Itália deve receber manifestação “Acorda Brasil” neste domingo
Cidade09h55 - 22 Jan 2026

Praça Itália deve receber manifestação “Acorda Brasil” neste domingo

SINDSPAM negocia com Prefeitura pagamento de direitos suspensos durante a pandemia
Cidade09h32 - 22 Jan 2026

SINDSPAM negocia com Prefeitura pagamento de direitos suspensos durante a pandemia

SAAE realiza troca de bomba na Rui Barbosa e alerta para redução de pressão no abastecimento
Cidade06h56 - 22 Jan 2026

SAAE realiza troca de bomba na Rui Barbosa e alerta para redução de pressão no abastecimento

Mobilidade Urbana promove ação educativa sobre bicicletas elétricas e ciclomotores neste sábado
Cidade23h04 - 21 Jan 2026

Mobilidade Urbana promove ação educativa sobre bicicletas elétricas e ciclomotores neste sábado

Moradores do Santa Felícia pedem limpeza em área com mato alto e risco de escorpiões
Cidade17h50 - 21 Jan 2026

Moradores do Santa Felícia pedem limpeza em área com mato alto e risco de escorpiões

Últimas Notícias