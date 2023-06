Neste domingo (11) acontece a Feira da Barganha no Bicão

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Neste domingo (11), a partir das 08h, acontece a Feira da Barganha no parque do Bicão.

Serão vendidos calçados, brinquedos, utensílios domésticos, decoração, antiguidades e muito mais com preços convidativos.

O evento contará ainda com música ao vivo com Dileno C. Viveiro, além de praça de alimentação, disse Elisângela Serantola, que pede que a população vá prestigiar a feira. Para informações: 16 99763-1697.

