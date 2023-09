Neste domingo tem eleição para o Conselho Tutelar

SIGA O SCA NO

Conselho Tutelar - Crédito: divulgação

Neste fim de semana, eleitores de São Carlos têm uma missão importante para ajudar a garantir que os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sejam respeitados. No domingo (1º/10), das 8h às 17h, acontece a eleição do Conselho Tutelar.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por fiscalizar e fazer valer os direitos de crianças e adolescentes. Atualmente São Carlos tem em funcionamento dois Conselhos Tutelares e a partir de 10 de janeiro de 2024, será implementado um terceiro Conselho, portanto esse ano, o eleitor com situação regularizada na Justiça Eleitoral tem direito a votar em três candidatos e, ao final, serão escolhidos 15 titulares e 15 suplentes. Concorrem 33 candidatos nesta eleição.

O voto é facultativo e secreto. A eleição para o Conselho Tutelar terá pontos de votação diferentes. Para fazer a busca de seu local de votação serão necessários dados do título eleitoral como a Zona Eleitoral (121 ou 410) e seção, ou mesmo pelo nome da Escola que votou nas últimas eleições. Basta acessar o link http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/infancia-e-juventude/177261-locais-de-votacao.html.

São Carlos vai ter 50 urnas eletrônicas distribuídas em 20 escolas municipais e no Centro da Juventude Elaine Viviani. Os eleitores vão votar sempre na escola municipal próxima da sua zona eleitoral, sendo necessário apresentar um documento com foto ou título de eleitor. Os eleitos tomam posse em janeiro de 2024 para um mandato de quatro anos.

Leia Também