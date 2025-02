Neste domingo acontece a 1º edição do Porco no Rolete no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós

Compartilhar no facebook

Porco no rolete - Crédito: reprodução/Portal Toledo

Neste domingo (9), acontece a primeira edição do Porco no Rolete na quermesse do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós. O evento, tem como objetivo angariar fundos para obras sociais e a manutenção da Paróquia São João Paulo II.

No cardápio, os participantes poderão saborear o delicioso porco no rolete, acompanhado de feijão gordo, arroz, vinagrete, salada e farofa, garantindo um almoço farto e saboroso.

A animação musical ao vivo ficará por conta da querida dupla Maike e Ruan, prometendo tornar o evento ainda mais especial e animado para todos os presentes.

As adesões para participar do evento podem ser adquiridas somente antecipadamente pelo WhatsApp (16) 4042-0200.

O evento terá início com a celebração da Santa Missa às 10h30, seguida pelo almoço. Das 11h30 às 14h30.

O Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós está localizado em um belíssimo cenário no Aracê de Santo Antônio, proporcionando um ambiente acolhedor e especial para este momento de confraternização.

Venha passar um domingo diferente, repleto de boa comida, música e confraternização!

