Feira da Barganha especial de aniversário acontece neste domingo no Bicão

Neste domingo (06), a partir das 08h, acontece o 1º aniversário da Feira da Barganha no parque do Bicão. Em comemoração ao aniversário, serão sorteados vários brindes durante o dia.

O evento contará ainda com música ao vivo com Dileno Carlos Viveiro, além de brinquedos gratuitos para a criançada, como pula-pula, piscina de bolinha. Terá também praça de alimentação com pipocas, pastéis, cachorro quente, doces, entre outros, informou Elisângela Serantola, que pede que a população vá prestigiar a feira.

Informações (16) 99763-1697.

Endereço: Avenida Maria Consuelo Brandão Tolentino. Jardim Bicão

Horário: Das 08h às 17h

