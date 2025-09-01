Nesta terça SAAE interdita trecho da Carlos Botelho para reparo emergencial

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que nesta terça-feira (2/09), a partir das 8h, será necessária a interdição parcial do cruzamento da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua José Bonifácio para a execução de um reparo emergencial na rede de água.

Durante a intervenção, a Avenida Dr. Carlos Botelho ficará com meia pista interditada no sentido Santa Casa. O trecho já se encontra devidamente sinalizado para orientar os motoristas e pedestres que passam pela região.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 11h da manhã.

Leia Também