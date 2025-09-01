(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Cidade

Nesta terça SAAE interdita trecho da Carlos Botelho para reparo emergencial

01 Set 2025 - 17h28Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Nesta terça SAAE interdita trecho da Carlos Botelho para reparo emergencial -

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de São Carlos informou que nesta terça-feira (2/09), a partir das 8h, será necessária a interdição parcial do cruzamento da Avenida Dr. Carlos Botelho com a Rua José Bonifácio para a execução de um reparo emergencial na rede de água.

Durante a intervenção, a Avenida Dr. Carlos Botelho ficará com meia pista interditada no sentido Santa Casa. O trecho já se encontra devidamente sinalizado para orientar os motoristas e pedestres que passam pela região.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até as 11h da manhã.

 

Leia Também

Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos
Cidade19h28 - 01 Set 2025

Concurso da Guarda Municipal de São Carlos entra na quarta fase com exames médicos e toxicológicos

Morte do vereador Mazola completa 14 anos
Memória 19h05 - 01 Set 2025

Morte do vereador Mazola completa 14 anos

CPFL Paulista recupera energia suficiente para abastecer 1,4 mil casas na região de São Carlos
"Famosos gatos"19h04 - 01 Set 2025

CPFL Paulista recupera energia suficiente para abastecer 1,4 mil casas na região de São Carlos

Guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo de 2025 já estão disponíveis no SIM Online
Cidade17h39 - 01 Set 2025

Guias de Taxas Mobiliárias e ISSQN Fixo de 2025 já estão disponíveis no SIM Online

PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur
Cidade15h49 - 01 Set 2025

PROHAB oferece cursos gratuitos no Planalto Verde e no Eduardo Abdelnur

Últimas Notícias