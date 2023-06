Nesta sexta tem arraiá nos restaurantes populares com cardápio especial

Nesta sexta tem arraiá nos restaurantes populares com comidas típicas -

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável pelos restaurantes populares, vai oferecer um cardápio especial nesta sexta-feira (23/06), com comidas típicas de Festa Junina.

Nas três unidades o cardápio será o mesmo. Além de pratos especiais como cuscuz, bife a rolê, milho refogado, vinagrete, acompanhados do tradicional arroz com feijão, também vão ser oferecidos quentão sem álcool e suco de fruta. De sobremesa vai ter muita paçoca e pipoca doce.

Todas as refeições servidas nas unidades dos restaurantes populares são preparadas na Cozinha Piloto, localizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde também acontece o recebimento, seleção e processamento dos alimentos, em sua maioria oriunda da agricultura familiar do próprio município.

Atualmente, São Carlos conta com três restaurantes populares: unidade do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), onde é servido almoço das 11h30 às 13h; unidade do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55), com jantar das 18h às 19h30 e unidade do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) que também serve jantar das 18h às 19h20.

A refeição custa R$ 1,00 para a população. Crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência não vão pagam.

Leia Também