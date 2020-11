Nebulosidade diminui no final de semana, mas há previsão de chuvas isoladas

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Sexta-feira (13/11)







A condição de instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo, devido à propagação de um sistema de baixa pressão pelo estado, mantendo o sol entre muitas nuvens e com ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Temperaturas permanecerão estáveis.

Sábado (14/11) e Domingo (15/11)

No fim de semana a nebulosidade diminuirá sobre o estado de São Paulo, porém, permanece com previsão de chuvas isoladas, principalmente a partir do período da tarde.

