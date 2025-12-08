Natal Solidário recebe R$ 10,6 mil arrecadados pela Área Azul em São Carlos

A edição especial da ação “Estacionamento Solidário”, realizada na última sexta-feira (5), resultou na arrecadação de R$ 10.632,50 para o Programa Natal Solidário, iniciativa promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de São Carlos. A mobilização foi organizada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com o Fundo Social e a empresa Estapar, responsável pela Área Azul no município.

Durante todo o dia, cada pagamento realizado no estacionamento rotativo — seja com agentes, nos totens de autoatendimento ou pelo aplicativo Zul+ — foi revertido para o Fundo Social. Motoristas que não utilizaram vagas também puderam contribuir comprando minutos pelo aplicativo, transformando integralmente o valor em doação.

A presidente do Fundo Social e primeira-dama, Herica Ricci Donato, destacou o impacto da campanha.“Os recursos arrecadados serão utilizados para promover festas em diversos bairros, com brinquedos, alimentos e atividades recreativas”, afirmou.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, ressaltou a importância da iniciativa conjunta.“O valor arrecadado mostra a força da mobilização da população. É um exemplo de como a mobilidade urbana pode ser utilizada em benefício social”, disse.

Ao final, Herica Ricci Donato agradeceu a participação dos usuários.

“Quero agradecer de coração a todos que participaram da campanha. Cada contribuição, seja de quem estacionou ou de quem colaborou pelo aplicativo, fez diferença. Esse gesto coletivo vai permitir que muitas crianças tenham um Natal mais alegre. A solidariedade dos são-carlenses mostrou, mais uma vez, a força da nossa comunidade”, concluiu.

