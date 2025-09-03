(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Cidade

Natal Solidário prepara grande festa para crianças no Santa Felícia

03 Set 2025 - 14h38Por Jéssica C.R.
O projeto Natal Solidário Criança Feliz, organizado por um grupo de amigos, já está em andamento e promete emocionar centenas de famílias em São Carlos neste fim de ano. A tradicional ação acontecerá no dia 21 de dezembro de 2025, a partir das 10h, na Praça dos Coqueiros, no bairro Santa Felícia.

A expectativa é reunir cerca de 800 crianças, que receberão brinquedos e doces em um momento de confraternização, carinho e solidariedade.

Doações e pontos de arrecadação

Para tornar o evento possível, os organizadores contam com a colaboração da população, por meio da doação de brinquedos novos ou usados em bom estado. As entregas podem ser feitas em dois pontos:

Cafeteria Kafé Empório, na Rua São Joaquim, nº 1980, esquina com a Orlando Damiano (Vila Monteiro Gleba 1).

Batalhão da Polícia Militar, na Rua Bento Carlos.

Apoio das forças de segurança e parceiros

O projeto conta com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do PROERD, que estarão presentes no dia da festa para animar a criançada, garantindo diversão e segurança durante toda a programação.

Os organizadores já agradeceram às pessoas e instituições que estão colaborando com a iniciativa e reforçam o convite para que mais cidadãos se engajem nesta corrente do bem.

Contato para informações

Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas pelo WhatsApp: (16) 99740-1500.

