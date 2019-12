Natal Solidário faz a alegria de cerca de 7 mil crianças no Cidade Aracy

Crédito: Marco Lúcio

A carreata Natal Solidário - Criança Feliz levou alegria a cerca de 7 mil crianças do Cidade Aracy neste domingo (15).

Confira a galeria de fotos do evento: Natal Solidário - Criança Feliz

O evento que teve início às 10h30, aconteceu na escola Caic, na avenida Regit Arab e foi idealizado por Karina Carlos, com a participação do Papai e da Mamãe Noel, pernsonagens infantis, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Moto Clube Leões do Asfalto.

Além dos brinquedos também foram distribuídos balas, pirulitos e pipocas, que fizeram a alegria da criançada.

