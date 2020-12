Natal Solidário diferente fará a alegria de crianças de Santa Eudóxia

Crédito: Divulgação

As crianças de famílias carentes do distrito de Santa Eudóxia se preparam para receber neste domingo, 20, o Natal Solidário, quando elas irão receber presentes e kit de guloseimas para marcar as festas de final de ano.

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19 e com isso a popular festa que era realizada em praça pública, mudou de formato justamente para preservar a integridade física de todos os envolvidos.

“Esse ano todos fomos pegos de surpresa e esperamos um certo tempo para ver se íamos conseguir realizar a festa para as crianças”, disse Karina Carlos, que idealizou o evento.

Para que o Natal não passe em branco, com a ajuda de amigos e doadores, manteve a tradição e tomando todos os cuidados necessários (uso de máscara e álcool em gel), conseguiram arrecadar aproximadamente 1,2 mil brinquedos. “Antes de serem embrulhados, foram desinfetados e estão prontos para a entrega. Vamos atender 300 crianças em Santa Eudóxia”, salientando que menos voluntários irão realizar a entrega. “Gostaria de agradecer a todos que colaboraram conosco neste momento difícil, como a Cafeteria Cheirin Bão São Carlos, Posto AZ, Gigi Calçados e Escola Quintal. Além dos demais voluntários que me procuraram para fazer a doação. Agradecer também a Polícia Militar que sempre nos apoiou, ao capitão Renato Gonzáles que nos deu todo aparato necessário para que pudesse ser feita a entrega. Estará presente alguns integrantes do Moto Clube Leões do Asfalto”, complementou.

NATAL DIFERENTE

Para que as crianças pudessem ser atendidas e ter o sorriso no rosto neste final de ano, Karina e voluntários pensaram como poderia ser feito o Natal Solidário e a alternativa mais viável é que a equipe irá realizar a entrega no sistema itinerante, para que não tenha aglomeração. “Pedimos aos papais que fiquem com seus filhos nas portas de suas casas, para facilitar a nossa entrega. Vamos de casa em casa”, prometeu.

Karina salientou que, em 2020, infelizmente, não terá a tradicional carreata com Papai Noel esse ano. “Vamos sair direto da Cia da Polícia Militar em direção a Santa Eudóxia. Mas o Papai Noel estará presente junto com sua companheira Mamãe Noel, fazendo a alegria da criançada”, garantiu, salientando que durante o evento, será distribuído máscara para quem não tiver.

