Natal Mais Legal Kombalada: Já imaginou faturar uma balada para curtir com 30 amigos na faixa?

De 9 a 29 de dezembro acontece em São Carlos a terceira edição do Natal Mais Legal Kombalada que promete agitar a cidade com muita musica e entretenimento em diversos pontos, com game retro, vídeo clipe com as coreografias que agitam o Tik Tok e baladinha com maquina de fumaça.

A edição desse ano do Natal Mais Legal Kombalada irá sortear uma balada onde o ganhador levara 30 convidados para curtir na faixa essa festa com muita musica com o DJ Netto Buck tocando sua playlist favorita, 50 litros de chopp da Cervejaria Vitruviana, refrigerante e podendo escolher o tema de sua festa entre Balada Neon, Balada Retro ou Boteco Kombalada com decoração do ambiente e cobertura fotográfica do Noite D+.

A ação conta com o patrocínio de diversas empresas da cidade e o sorteio será realizada através de cupons depositados em urnas nos locais de apoio da campanha. Olha quem já está com a gente nessa super festa de Natal: Jornal Primeira Pagina, São Carlos Agora, Tempo, Tv Onix, radio Jovem Pan, Hermanas, Calzoleria, Pecole Sapatinhos, Kuba Kids, Evidencia, Malu Chinelaria, Yvonete Café, Chopportuga, Perola extensões capilares, gráfica Art Point e Innova Decor Print.

Ainda ha tempo de sua empresa entrar com a gente no Natal Mais Legal Kombalada e participar dessa festa. Quer saber mais, então dá um alô em nosso WhatsApp (16)991440192 ou (16)991135353 ou em nossas redes sociais @Kombalada_oficial. Acesse nosso site www.kombalada.com e fique por dentro da programação.

