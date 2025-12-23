Natal humanizado leva carinho e acolhimento a bebês da UTI Neonatal da Santa Casa

A Santa Casa de São Carlos realizou uma ação especial de Natal na UTI Neonatal, proporcionando momentos de carinho e acolhimento às famílias dos bebês internados. A iniciativa contou com registros simbólicos preparados com cuidado e delicadeza, que foram entregues aos pais como forma de conforto neste período em que muitos não poderão passar a data em casa com seus filhos.

Durante a ação, os recém-nascidos foram fotografados usando gorros de Papai Noel, em um momento conduzido com atenção e sensibilidade pela equipe multiprofissional do setor. Além das fotos, os pais receberam cartões personalizados com as marcas dos pezinhos e das mãozinhas dos bebês, transformando a lembrança em um gesto ainda mais significativo.

Segundo a psicóloga do Centro Integrado de Humanização, Rebeca Fonseca Wexell Severo, a proposta vai além do registro fotográfico. “A internação de um recém-nascido é um momento delicado e desafiador para as famílias. Pensando nisso, esse ensaio foi realizado para fortalecer o vínculo entre pais e bebês e proporcionar, em meio a um período difícil, uma memória positiva e afetiva”, explica.

A coordenadora de Enfermagem da UTI Neonatal, Michela da Silva, destacou o empenho dos profissionais envolvidos. “Tudo foi organizado com muito carinho pela equipe, pensando em cada detalhe para que os pais se sentissem acolhidos. São gestos simples, mas que têm um impacto muito grande para as famílias que vivem esse momento tão sensível”, afirmou.

Para o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, a ação reforça o compromisso da instituição com a humanização do atendimento. “Nosso olhar vai além da assistência técnica. Cuidar das pessoas também é acolher emocionalmente, estar presente nos momentos mais sensíveis e oferecer gestos que realmente façam a diferença. Essa ação traduz o carinho e a dedicação das nossas equipes com as famílias”, ressaltou.

