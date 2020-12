Natal: Comércio de São Carlos passa a funcionar das 10h às 22h

Crédito: Divulgação

Após atualização da Fase 3 (Amarela) de Flexibilização do Plano São Paulo para Enfrentamento à Covid-19, feita na última sexta-feira (11) pelo Governo do Estado, o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio) e o Sindicato dos Empregados do Comércio de São Carlos e Região (Sincomerciários) informam que, a partir desta segunda-feira (14) até 23.12, o comércio não essencial de São Carlos passa a funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h. Os demais horários especiais de natal continuam os mesmos.

Paulo Roberto Gullo, Presidente do Sincomercio São Carlos, destacou que com o horário de atendimento estendido para 12 horas, o cliente terá mais tempo e oportunidade para fazer suas compras de natal, evitando correrias, tumultos e aglomerações. “Apesar disso, as medidas sanitárias e as restrições, já estabelecidas, devem continuar sendo respeitadas, assim como o empresário deve evitar situações que possam criar aglomerações, como a tradicional presença do Papai Noel distribuindo balas ou conversando com os clientes”, lembrou.

Os comerciantes devem respeitar o limite da capacidade do espaço da loja, que continua em 40%; disponibilizar álcool em gel 70% para funcionários e clientes, especialmente na entrada; orientar o distanciamento social se houver filas; exigir o uso máscara de proteção facial corretamente e ter fixado cartaz sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos estabelecimentos.

COMÉRCIO DE SÃO CARLOS ATUALIZADO - DEZEMBRO/2020

De 14 a 23 (de segunda a sexta-feira) das 10h às 22h;

Dias 05, 12 e 19 (sábados), das 9h às 17h;

Dias 06, 13 e 20 (domingos) – das 9h às 17h;

Dia 24 (quinta-feira) – das 9h às 18h;

DIA 25 (sexta-feira) – Natal – FECHADO;

Dia 26 (sábado) – FECHADO;

Dia 31 (quinta-feira) – das 9h às 17h.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também