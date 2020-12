Natal Coca-Cola e as tradicionais Caravanas poderão ser vistas e ouvidas de casa

Caravana Coca-Cola será realizada de forma diferente neste ano. - Crédito: Arquivo/SCA

As tradicionais Caravanas de Natal Coca-Cola promoverão um evento diferente neste ano. Desde o dia 7, os caminhões iluminados e musicais estão percorrendo as cidades da região de Ribeirão Preto e sul de Minas Gerais, em uma frota de um trio elétrico e três caminhões, que terão o diferencial de promover uma experiência não nas ruas, mas dentro das casas das pessoas.

O novo formato incentiva a união, mas aposta na segurança do seu público, respeitando o distanciamento social e os cuidados necessários em meio à pandemia.Os trajetos priorizarão bairros residenciais, de onde o público poderá contemplar as Caravanas das janelas de suas casas. O som terá destaque esse ano: as músicas e mensagens poderão ser ouvidas à distância, garantindo a experiência e, ao mesmo tempo, a preservação da saúde.

Na região, a campanha vai acontecer durante 17 dias. A fim de evitar aglomerações, foram criadas ações digitais para que o público possa celebrar a passagem das Caravanas sem sair de casa. Esse ano, quem usar o filtro digital disponível no Instagram da Coca-Cola com a hashtag “#JuntosComoNunca”, poderá ter seus vídeos e fotos reproduzidos nos telões dos caminhões físicos.

Além disso, as datas, as cidades e os trajetos dos caminhões não serão divulgados previamente para incentivar as pessoas a acompanharem o espetáculo de suas casas. A rota irá priorizar avenidas largas e de grande circulação de veículos.

A campanha tem como objetivo levar a magia do Natal para crianças e adultos, reforçando mensagens de paz, amor, amizade, características do espírito natalino.

