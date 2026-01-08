"Não tive um dia de tristeza", diz Leandro Guerreiro após deixar prisão

Leandro após deixar a prisão - Crédito: redes sociais

O ex-vereador de São Carlos, Leandro Guerreiro, deixou a unidade prisional na manhã desta quinta-feira (8) após ser beneficiado com a progressão para o regime aberto. Ele cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Jardinópolis e já segue para São Carlos.

Em mensagem divulgada após a saída, Guerreiro agradeceu a Deus, à família, aos amigos e à população que, segundo ele, esteve em oração durante o período em que permaneceu preso. “Agradeço a Deus que cuidou de mim nestes 155 dias que fiquei preso. Agradeço minha família que ficou ao meu lado todo o momento”, declarou.

O ex-parlamentar afirmou ainda que enfrentou o período de reclusão com serenidade. “Era muita gente orando por mim, que os dias passaram como vento, foi rápido demais. Não tive um dia de tristeza, nenhum dia de turbulência”, disse, acrescentando que cumpriu o que foi determinado pela Justiça e que agora está de volta para casa.

Leandro Guerreiro estava preso desde 4 de agosto, após ter sido condenado, em segunda instância, a 1 ano e 7 meses de prisão em regime semiaberto pelos crimes de injúria e difamação. A condenação, definida em 11 de junho, teve como base a divulgação de charges envolvendo figuras públicas, com termos considerados pejorativos e de intolerância religiosa.

Em razão da condenação, o mandato de Guerreiro foi declarado extinto em 1º de julho, conforme anúncio feito pelo presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes.

De acordo com fontes ligadas aos meios políticos, agora em liberdade, o ex-vereador avalia recorrer à Justiça para tentar reaver o mandato ou, alternativamente, disputar um novo cargo eletivo em 2028, sob o argumento de que não teria perdido seus direitos políticos.

