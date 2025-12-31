(16) 99963-6036
Atenção moradores

Não haverá coleta de lixo no feriado de Ano-Novo

A coleta de resíduos domiciliares será suspensa excepcionalmente na próxima quarta-feira, dia 1º de janeiro, em razão do feriado nacional de Ano-Novo. A paralisação ocorre em respeito ao descanso dos trabalhadores responsáveis pelo serviço, prática adotada historicamente pelos serviços públicos essenciais.

A medida não compromete a continuidade da coleta ao longo do ano e tem como objetivo garantir melhores condições de trabalho aos servidores. Entre os principais pontos destacados estão o cuidado com a saúde e o bem-estar dos coletores, a organização das escalas de trabalho e a manutenção da qualidade e eficiência do serviço prestado à população.

A coleta de lixo será retomada normalmente no dia seguinte, quinta-feira (2), seguindo o cronograma habitual em todos os bairros do município.“Os coletores também merecem comemorar”, reforça a mensagem da campanha, destacando a importância do reconhecimento e valorização desses profissionais essenciais para a cidade.

