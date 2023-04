Na USP São Carlos, Ciência às 19 Horas realiza “Bate-papo sobre a Inteligência Artificial”

Crédito: Divulgação

O programa “Ciência às 19 Horas”, promovido pelo Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), regressa no próximo dia 18 de abril, às 19h00, no Auditório “Prof. Sérgio Mascarenhas, com o tema “Bate-papo sobre Inteligência Artificial”, uma apresentação e debate que estarão a cargo do Prof. Dr. Fernando Santos Osório, docente do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação do Campus de São Carlos (ICMC/USP).

A Inteligência Artificial está em tudo e em todo lugar, com muitas aplicações e presente no dia a dia das pessoas, talvez até mesmo sem elas perceberem.

A Inteligência Artificial está presente nas buscas que você faz na Internet (p.ex. Google Search), no taxi/carro de aplicativo (p.ex. Uber), na recomendação de filmes por streaming (p.ex. Netflix), mas também nos robôs da OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), nos robôs inteligentes em aspiradores de pó, nos robôs do tipo veículos autônomos, nos robôs assistentes virtuais (p.ex. Alexa e Siri), e mais recentemente nos robôs de conversação, os chatbots como o ChatGPT.

E você, o que sabe sobre a Inteligência Artificial?

Precisamos conversar sobre esse assunto... pois, ou você domina as tecnologias modernas e a Inteligência Artificial, ou elas irão dominar você!

Este evento será transmitido ao vivo através do Canal Youtube do “Ciência às 19 Horas”, em https://www.youtube.com/@Ciencia19h/live

Leia Também