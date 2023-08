Na Semana da Pessoa com Deficiência, São Carlos ganha área de lazer e academia adaptada

Aparelhos são resultado de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado que efetuou o repasse de R$ 102 mil - Crédito: Divulgação

Duas inaugurações agendadas para esta terça-feira, 29 de agosto, às 10h, marcam o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla em São Carlos. A solenidade contará com representantes da sociedade civil e autoridades, entre elas o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, que estará na cidade para a entrega da Área de Lazer “José Horário Fabbri Petrilli” e da Academia Adaptada, às margens da avenida Comendador Alfredo Maffei, nas imediações do SESC.

A Academia Adaptada possui seis aparelhos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e foi instalada com recursos do Programa “Cidade Acessível” como resultado de um convênio firmado entre a Prefeitura de São Carlos e o Governo do Estado de São Paulo. O espaço possui máquinas para exercícios musculares.

Lucinha Garcia, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, destacou as mais recentes conquistas da cidade como um grande fator de inclusão na vida das pessoas. “Garantimos mais um espaço como essa academia adaptada que vai proporcionar às pessoas com deficiência o direito de ter uma atividade esportiva e um convívio social com qualidade de vida e total acessibilidade”, afirma ela.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), cerca de 17% da população de São Carlos possui algum grau de deficiência ou mobilidade reduzida. Esse número aponta para uma gestão que tem um olhar voltado para os PCDs. “Eu quero agradecer ao Secretário Marcos da Costa pelo apoio, e principalmente ao Prefeito Airton Garcia porque suas duas administrações demonstram claramente a preocupação de todos nós para fazer crescer uma São Carlos efetivamente mais humana, onde o direito de todos merece e deve ser absolutamente respeitado”, diz Lucinha Garcia.

Netto Donato, secretário de Governo, avalia como importantíssimo para a cidade a inauguração da academia. “É um equipamento que promove a inclusão e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. Os aparelhos foram instalados em uma área muito bem localizada e todos podem ser acessados livremente. Por determinação do Prefeito Airton Garcia vamos trabalhar cada vez mais para São Carlos se tornar uma cidade totalmente acessível”.

Os aparelhos são resultado de um convênio da Prefeitura com o Governo do Estado que efetuou o repasse de R$ 102 mil para aquisição de acessórios para as pessoas com deficiência. A Prefeitura também injetou mais R$ 21 mil em contrapartida.

Leia Também