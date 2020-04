Na Santa Casa, ciência, perseverança e fé salvam paciente que estava com risco de morrer

Cecílio e Gabi: um abraço terno, com muito carinho e amor. Encontro de dois anjos - Crédito: Divulgação

Em meio à pandemia do novo coronavírus, um sopro de vida. Em meio à ciência, a fé a e perseverança. Em meio a tantas notícias que trazem o pessimismo, a certeza de que anjos da guarda (no plano espiritual e, principalmente, no plano terreno) estão lado a lado para proporcionar momentos de ternura, paz, união e muita esperança.

A UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulta da Santa Casa de São Carlos, através de um trabalho profissional e eficiente, mas também humanizado, proporcionou um fato que ganhou as redes sociais e viralizou positivamente. Foi quando o aposentado Cecílio Coutinho, 72 anos, recebeu alta, após passar por momentos de extrema gravidade e ter a vida colocada em risco.

Cecílio deu entrada na Santa Casa, com suspeita da Covid-19. Sofreu um agravamento em sua saúde, teve uma suspeita de AVC e, por fim, o diagnóstico foi uma pneumonia grave. Foram 25 dias de muita apreensão, angústia e medo. Mas paralelamente, muita fé, esperança e perseverança da família e dos profissionais que estavam ao seu lado para que lutasse pela vida.

Mas como diz o ditado popular, “após a tempestade vem a bonança”. Depois do coma induzido, Cecílio voltou à vida e quando abriu os olhos, a imagem que ele viu foi da enfermeira responsável Gabrieli Caroline Rohrer, 23 anos.

Um forte abraço entre ambos. Assim foi o encontro de dois anjos: um que renasceu e outro que o recebeu de braços abertos para completar a sua jornada terrena.

Diante de uma história tocante e emotiva, o São Carlos Agora foi em busca dos detalhes e localizou a enfermeira que trabalhou (lado a com os colegas de profissão) para que o aposentado estivesse ao lado dos seus familiares.

A HISTÓRIA, EM ETAPAS

Gabrieli, 23 anos, é responsável pela UTI adulta da Santa Casa há um ano e meio e desde criança sentiu desejo de seguir nesta profissão. “Sempre tive um bom relacionamento social com as pessoas. Por onde passei, sempre tive o ato de cuidar, ser humana. Não acolher somente os pacientes, mas sim, seus familiares. Acredito que todos são nossas famílias”, disse Gabi.

Há um ano e meio, começou a sua jornada na Santa Casa e o local do seu trabalho é a UTI adulta, onde são internados pacientes em risco de morte. “É uma luta diária onde temos que ter muito equilíbrio emocional. Buscar recompor as energias, mas dificilmente chegamos a 100%. Somos afetadas diariamente por notícias, por momentos que exigem muita frieza. E quando deixo o trabalho e vou para casa, procuro repor as energias com pessoas próximas e com quem me sinto bem, como meus irmãos Davi e Manoela. Eles são mais novos e revivo minha infância. Daí vem uma energia positiva que me coloca pro alto”, comentou.

NA SANTA CASA

Hoje, a Santa Casa tem 20 leitos na UTI adulta e outros 6 leitos de UTI na ala Covid-19, devido à pandemia, responsável pela crise mundial na saúde. A jovem enfermeira são-carlense tem ciência que diariamente trabalha no fio da navalha, entre a vida e a morte. “Quando ocorre um óbito, é um sentimento de impotência em nossa consciência e que domina a gente. Todos nós nos cobramos muito”, disse, resignada.

Porém, tem o outro lado da moeda, quando os integrantes da UTI presenciam o renascimento de um paciente. “Quando percebemos que uma pessoa tem alta e vai para o quarto, é um sentimento indescritível. Sabemos que estamos aqui para isso, lutar pela vida. Mas quando uma pessoa fica com a gente é deslumbrante. É muita emoção. Acredito que estamos ali para cantar e comemorar a vitória com o paciente. A cada pessoa que sai da UTI, é como se nascesse novamente e tem um dia de vida”, ponderou.

ANJO CECÍLIO, ANJA GABI

Entra na vida de Gabi, o aposentado Cecílio Coutinho, 72 anos, residente no Jardim Santa Felícia. Ela inclusive, foi convidada (e aceitou) a participar de um jantar para celebrar o renascimento de seu paciente.

Cecílio é um “bebê” de 72 anos que ficou internado 25 dias na UTI da Santa Casa. Gabi fez questão de relembrar toda a trajetória. Desde sua entrada, até sua plena recuperação.

“Trabalhamos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e o sr. Cecílio deu entrada com suspeita de Covid-19 e estava com insuficiência respiratória aguda grave. No dia seguinte, evoluiu para o rebaixamento do nível de consciência (desmaiou) e foi entubado. Ele respirava com a ajuda de aparelhos e ficou por dez dias em coma induzido. Neste período, teve ainda a suspeita de que ele teve um AVC. O sr. Cecílio fazia parte do grupo de risco. Além de ter mais de 60 anos, tinha comorbidades como diabetes e hipertensão. Corria sério risco de morte. Mas com o passar dos dias, ele respondia às medicações e aos tratamentos fisioterápicos. Posteriormente, foi descartada a Covid-19 e o diagnóstico foi uma pneumonia grave”, disse, aliviada.

ABRAÇO TERNO

Durante a entrevista, Gabi frisou várias vezes que a UTI adulta possui seis técnicos, um fisioterapeuta e uma pessoa que faz serviços de limpeza. Todos seguem à risca os requisitos de segurança e o isolamento.

Mas quando Cecílio retornou à vida e saiu do coma induzido, acordou e ao seu lado estava Gabi. “Então... um abraço foi inevitável. Eu chorei de alegria. A felicidade era muito grande. Não deu para evitar. Ainda mais porque o sr. Cecílio pediu este carinho. Como negar?” indagou Gabi. “Temos procedimentos rígidos, uma disciplina muito grande para evitar se contaminar, mas foi inevitável. É um momento único. Acredito sinceramente que o sr. Cecílio renasceu e foi o encontro de dois anjos”, disse, deixando um pouco a modéstia de lado.

LIÇÃO DE VIDA

Diante de uma história com final feliz, Gabi afirmou que tira muitas lições de vida. “A gente precisa valorizar as pessoas que amamos e que estão ao nosso lado. Temos que dar beijos e abraços sinceros em família, nos amigos. Devemos valorizar o próximo. O amor é algo precioso e temos que valorizar isso segundo a segundo”, finalizou.

DO FUNDO DA ALMA...

No final da entrevista, Gabi deixou uma mensagem que carrega no seu dia-a-dia e que está na sua página do Facebook:

“Ser enfermeira, fez com que eu valorizasse o sentido da vida e percebesse que as pequenas coisas é que realmente têm valor. É cuidar com um único interesse: a recuperação com êxito do paciente! É ser ágil, é correr contra o tempo e saber que um minuto é muito tempo pra quem está ali entre a vida e morte e muito pouco tempo pra quem está se despedindo.

Procuro sempre ser humana em meio a tanta desumanização, tanto para o paciente quanto pra família. Lembro que durante a graduação minha professora, mestre Samira Deguirmendjian, dizia que a cura não era eficaz somente pela medicação e sim com nosso acolhimento, respeito, carinho e ética profissional. Ela sempre exigiu e cobrou essa postura de todos que tiveram o privilégio de tê-la como professora. E eu agradeço, pois tenho comigo como conduta primordial. E, hoje formada, como profissional tenho como espelho minha coordenadora, Tatiana Zanquetta.

Carrego sempre comigo a importância do meu comprometimento quanto À missão que Deus me confiou 24h por dia.

Prezo e tenho imenso reconhecimento por minha equipe. São profissionais de muita garra e coragem!

Enquanto houver 1% de chance, haverá 100% de fé. E é pra isso que estamos aqui!”

