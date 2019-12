Na promoção + de 1 Milhão em Prêmios do Jaú Serve, são-carlense ganha T-Cross

Crédito: Divulgação

A promoção Mais de Um Milhão em prêmios da rede de Supermercados Jaú Serve, continua um sucesso. Na manhã de quinta-feira, foi entregue um automóvel T-Cross para o cliente Alexsandro Farias da Silva, na loja 6, da Vila Prado na Travessa 5, em São Carlos.

A promoção que teve início em outubro, já entregou 115 prêmios e desses 26 foram para São Carlos, cidade na qual a rede conta com oito belíssimas lojas. São centenas de prêmios que estão sendo sorteados às quartas-feiras e sábados pela Loteria Federal. Entre eles, vales compras no valor de R$ 4 mil cada, Smart TVs de 55”, carros T-Cross e um lindíssimo Audi, que será sorteado no último dia da promoção, dia 8 de janeiro de 2020.

Os nomes dos ganhadores podem ser conferidos no Facebook, Instagram e site oficial do Jaú Serve.

Mas ainda tem muito mais! Confira os super prêmios que serão sorteados nas próximas semanas e participe.

Para participar é muito simples. Baixe o aplicativo do Jaú Serve, acesse a área de promoções do site www.jauserve.com.br ou vá até um dos totens disponibilizados nas 36 lojas da rede, e atualize ou faça o seu cadastro. Em seguida, é só informar o CPF no caixa das lojas Jaú Serve, antes de passar as suas compras, que a cada R$ 60,00 será gerado automaticamente um número da sorte.

Supermercados Jaú Serve, há 55 anos com você!

