Na calada da noite, amigos entregam cestas básicas no Antenor Garcia

Com a intenção de atender famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade, os amigos Kaic Parella e Rykoff Aidar estiveram no Antenor Garcia entregando cestas básicas para ajudá-las neste duro momento que o mundo atravessa, devido a pandemia do novo coronavírus.

“No período da quarentena e em um horário ainda mais discreto, você consegue enxergar a real necessidade e situação que estas pessoas atravessam. Que o espírito de solidariedade perdure sempre. Depois de tudo que estamos passando e aprendendo e que todos ajudem quem necessita”, afirmaram Kaic e Rykoff.

Na noite desta sexta-feira, 3, 25 famílias receberam cestas básicas e a intenção de ambos é continuar a ação solidária e nos próximos dias promover novas entregas para mais famílias.

