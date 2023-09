Mutirões do Dia Mundial da Limpeza vão agitar São Carlos

O Dia Mundial da Limpeza é um movimento global e já acontece em mais 190 países e 71 milhões de pessoas já foram mobilizadas - Crédito: Divulgação

O Dia Mundial da Limpeza contará com vários mutirões em São Carlos, domingo, 17, a partir das 9h, idealizados por associações de moradores e ONGs ambientais com envolvimento e apoio de diversas instituições, organizações, poder público e imprensa.

Nos mutirões o foco será a coleta dos resíduos descartados incorretamente nas ruas, calçadas, terrenos, parques, praças e margens de rios, e que, quando acumulados, podem causar muitos transtornos para a cidade, incluindo o agravamento das enchentes que costumam afetar a cidade de São Carlos.

Desde que a ideia foi lançada na cidade, no mês de julho, muitas instituições e empresas já aderiram ao movimento e às ações. O Dia Mundial da Limpeza é um movimento global e já acontece em mais 190 países e 71 milhões de pessoas já foram mobilizadas.

Como participar?

Você pode fortalecer algum mutirão que já foi organizado, reunir um novo grupo ou mesmo sozinho. O importante é se movimentar e repensar nossa produção excessiva de resíduos e os descartes inadequados.

Por onde começar?

Caso queira participar de um mutirão, busque informações sobre datas e locais dos que acontecerão na cidade, quem sabe não tem um perto da sua casa? Junte-se a ele!

Os locais atualizados e pontos de encontro no dia dos mutirões, poderão ser encontrados no link bit.ly/DML23saocarlos.

Para se movimentar individualmente, analise e escolha uma área que consiga dar conta (a área em frente sua casa ou um terreno próximo, por exemplo) e escolha um horário que o sol não esteja tão quente.

Outra possibilidade é juntar-se aos seus vizinhos. Combine com eles com antecedência e aumente a área da limpeza. Dessa forma dá para alcançar praças e espaços de convivência coletiva no bairro.

E o que você vai precisar para colocar a mão na massa?

Você vai precisar de 2 tipos de sacos de lixos, luvas (de preferência reforçadas) e ferramentas, como pás, vassouras etc.

Por segurança, é indicado usar calçados fechados, roupas que protejam do sol, atentar-se com objetos cortantes e locais que possam abrigar animais peçonhentos e insetos indesejáveis.

E para que a experiência seja mais confortável, tenha em mãos uma garrafinha retornável de água. Chapéu de sol e filtro solar também são muito bem-vindos.

O que devemos coletar e como coletar?

Todos os resíduos dispostos em locais inapropriados devem ser coletados, com exceção de animais mortos e resíduos hospitalares.

Se atente em separar os resíduos recicláveis (garrafas, latas, embalagens etc.) em um saco de lixo de cor diferente do resíduo orgânico (resto de frutas, alimentos etc).

Vidros podem ser coletados, e se estiverem quebrados, tome ainda mais cuidado na hora do manuseio. Coloque em uma embalagem resistente e identifique o conteúdo para quem for recolher.

Disponibilizando corretamente os resíduos, protegemos os catadores e coletores que já estão expostos diariamente a vários perigos. Acidentes com materiais perfurocortantes (vidro, seringas, espinhos), mordida de cães e contato com substâncias do lixo, constituem um dos maiores riscos à saúde desses trabalhadores, podendo ser a porta-de-entrada para microrganismos como bactérias, vírus, fungos e de contaminação como vírus (HIV e Hepatites B e C). Todo nosso cuidado é importante.

Assim que tiver coletado, como finalizar?

Coloque os sacos coletados em algum local de fácil acesso e no horário mais próximo possível da coleta domiciliar e seletiva.

Você também pode levar os materiais recicláveis em ecopontos, combinar a entrega com catadores locais ou se comunicar com cooperativas de reciclagem. Informe-se sobre locais de coleta seletiva no site EcoLógica (http://ecologica.saocarlos.sp.gov.br).

Boas práticas que podemos incorporar a partir do Dia Mundial da Limpeza:

Minimizar nosso consumo e a grande produção de resíduos;

Separar sempre os resíduos orgânicos dos recicláveis;

Informar-se sobre os locais de descarte de resíduos específicos (pilhas, eletrônicos, etc) e sobre a coleta seletiva da sua região;

Compostar os resíduos orgânicos para não acumular mais resíduos em aterros sanitários

(saiba como fazer em bit.ly/composteira-interna e bit.ly/composteira-quintal)

Por que fazer parte?

Quando damos uma volta por nosso bairro, praça, bosque ou qualquer outro local público, é comum encontrarmos acúmulos de resíduos fazendo parte dessas paisagens.

Ações como o Dia Mundial da Limpeza nos ajudam a refletir e estimula a ação positiva para minimizar o impacto da produção e descarte de resíduos.

Veja a seguir alguns dados que mostram como estamos atualmente:

O município de São Carlos produz por dia mais ou menos 180 toneladas de resíduos domiciliares.

Fonte: SAAE, 2022.

A quantidade de chorume* que o aterro sanitário de São Carlos produz é de aproximadamente 2 milhões de litros por mês.

*Chorume é um tipo de resíduo resultante da decomposição orgânica do lixo em aterros sanitários.

Fonte: São Carlos Ambiental

O brasileiro produz aproximadamente 380kg de resíduos por ano (um pouco mais de 1kg produzido por dia). O Brasil se encontra em 4° lugar no ranking de países que mais produzem plástico. A média de reciclagem do plástico nos países do ranking é de 9%, enquanto no Brasil se recicla apenas 1,28% do total produzido, descartando anualmente 11,3 toneladas do material por ano.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 2020.

Vai participar?

Não esqueça de registrar sua ação e, poste nas redes sociais utilizando a hashtag #limpasanca

Vamos juntos ajudar a limpar nossa cidade.

Onde vai ter mutirão:

Margens Córrego Santa Maria do Leme/ Kartódromo

Ponto de encontro - Parquinho da AMOR - Rua Franklin Brasilense, 150 - Jardim Santa Paula

Bosque das Cerejeiras / Jardim Cardinali

Ponto de encontro - Rua General Osório esquina Rua Prof. Maria Angélica Marcondes

Parque Zavaglia

Ponto de Encontro - Esquina das ruas Noemia Sampaio de Souza com a Nossa Sra. Auxiliadora

Praça do Embaré

Ponto de Encontro - Ruas Mario de Cico e Ernesto Pereira Lopes

Parque do Bicão e Córrego do Medeiros

Ponto de Encontro - Portão principal do Parque do Bicão à Av. Cícero Soares Ribeiro

Bosque no São Carlos VIII

Ponto de encontro - Esquina das ruas Avenida Benedito Souza com a Rua Monsenhor Romeu Tortoreli

Jardim Gibertoni

Ponto de Encontro - Área de convivência do Sesc - Av. Comendador Alfredo Maffei, 700

Parque Santa Mônica

Ponto de Encontro - Rua Dr. Paulo Pinheiro Werneck, 750 (esquena com R. Alexandre Fleming)

Parquinho do Jardim Gonzaga

Ponto de encontro - Av. Maranhão, próximo à Sede do Projeto CEMEAR (nº 35)

Centro / São Carlos Ambiental

Ponto de encontro - Mercado Municipal - Av. São Carlos com a Rua Geminiano Costa

Parque Linear das Nascentes do Tijuco Preto

Ponto de encontro - Ponte da Rua Monteiro Lobato (próximo ao número 2421)

Parque do Pardinho (Parque Antônio Henrique de Lima)

Ponto de encontro - Av. Cesare Brigante, 5 - Grupo Escoteiro Araucária - Jardim Monte Carlo (Esse mutirão acontece no sábado, dia 16/08, às 9h)

Praça 50 anos (Distrito de Santa Eudóxia)

Ponto de encontro - Rua Roque José Florêncio, 500

Coleta de eletrônicos domésticos

A GAIA GreenTech é uma parceira do Dia Mundial da Limpeza e realizará a coleta mensal de eletrônicos no dia 18/09, segunda, das 10h às 13h. A reciclagem dos equipamentos ainda pode gerar recompensas. Saiba mais sobre o programa em https://www.gaiagreentech.com/gaia-recompensa

Podem ser entregues os seguintes eletrônicos de uso doméstico:

Eletrônicos de informática e comunicação (Linha verde): celular, tablet, notebook, cabo, mouse, teclado, fone etc.

Eletrodomésticos portáteis (Linha azul): aspirador de pó, batedeira, furadeira, liquidificador, secador de cabelo etc.

Eletrodomésticos de grande porte (Linha branca): ar-condicionado, fogão, geladeira, lavadora de roupa e louça, micro-ondas etc.

Equipamentos de áudio e vídeo (Linha marrom): TV, DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadora etc.

asso a passo para agendar a coleta do Dia Mundial da Limpeza:

Separe seus eletrônicos;

Entre em contato com a GAIA e agende sua coleta pelo WhatsApp (16) 99628-5289 , até o dia 15/9, sexta, às 18h e receba todas as orientações.

, até o dia e receba todas as orientações. Envie uma foto dos itens que serão entregues;

Entregue os itens no dia da coleta e pronto!

No momento da retirada o operador parceiro vai conferir os itens listados e os pontos e recompensas serão enviados diretamente por SMS ou e-mail.

A coleta é gratuita a partir de 20 kg e para quantidades menores é possível realizar a entrega em um dos coletores espalhados pela cidade.

A GAIA realiza coletas regulares na cidade, informe-se sobre outras datas se preciso.

Nas escolas

A Diretoria de Ensino de São Carlos, realizará na semana de 11 a 15 de setembro, 44 mutirões limpeza nas escolas nas cidades de São Carlos, Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito, Dourado e Corumbataí, com a coordenação dos alunos Embaixadores Ambientais dos anos de 2022 e 2023 (projeto já realizado nas escolas).

Veja os locais em: bit.ly/DML2023-escolas

O Dia Mundial da Limpeza

Mobilização mundial em defesa do descarte adequado de resíduos, é organizado pela Let’s Do It World, organização global e parceira credenciada do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e da Assembleia Ambiental das Nações Unidas (UNEA).

Recentemente integrado ao calendário oficial da ONU, o Dia Mundial da Limpeza, celebrado no dia 20 de setembro, mobiliza a sociedade civil em todo o mundo e acontece no terceiro sábado de setembro, com o objetivo de diminuir a poluição ambiental e o desperdício de plástico, impulsionando a mudança comportamental nas sociedades. Desde 2018, já foi realizado em 197 países e teve a adesão de mais de 71 milhões de voluntários, retirando mais de 344.500 mil toneladas de resíduos de rios, praias, praças, mangues, ruas, etc.

No Brasil, a ação acontece oficialmente com a liderança do instituto Limpa Brasil, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a conscientização sobre os impactos do descarte irregular do lixo por meio da realização de projetos integrados que envolvem a sociedade civil, o setor privado e os órgãos do governo.

Saiba mais em: limpabrasil.org

SERVIÇO

Quando: 17 de setembro, domingo, a partir das 9h

Onde: Diversos bairros da cidade de São Carlos. Os locais atualizados podem ser acessados em bit.ly/DML23saocarlos

Mais informações e quero participar: bit.ly/limpa-sanca2023

