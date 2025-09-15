Mutirão no HU realizou mais de 400 atendimentos no último sábado

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, promoveu no sábado (13) um grande mutirão de atendimentos que marcou a segunda edição do projeto “Dia E – Ebserh em Ação 2025”.

A iniciativa integra o programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde, e tem como objetivo reduzir as filas de espera do Sistema Único de Saúde (SUS). Em um único dia, foram realizados mais de 400 procedimentos, incluindo 114 consultas, 28 cirurgias eletivas e 212 exames e intervenções diagnósticas e terapêuticas — resultado 250% maior em comparação com a primeira edição, realizada em julho.

Mobilização nacional

A ação envolveu cerca de 80 profissionais de saúde do HU-UFSCar, além de estudantes de medicina, enfermagem e residentes multidisciplinares. Segundo a coordenadora de Gestão da Clínica da Ebserh, June Barreiros Freire, o movimento é parte de uma mobilização nacional que reuniu os 45 hospitais universitários da Rede Ebserh, com mais de 29 mil atendimentos realizados em todo o Brasil.

“Não dá mais para tolerar pacientes em filas, aguardando por meses, às vezes anos, para realizar um procedimento cirúrgico ou um exame que pode mudar a condução clínica do paciente”, destacou.

Compromisso com a saúde pública

O superintendente do HU-UFSCar, Thiago Luiz de Russo, ressaltou o impacto regional da iniciativa e a presença de autoridades. “Recebemos o vice-prefeito, o secretário de saúde, representantes da Ebserh e vereadores para mostrar o papel do Hospital Universitário junto ao SUS da região”, disse.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, também participou do evento e enfatizou o compromisso da universidade: “É uma alegria para a UFSCar poder contribuir a partir do Hospital Universitário, trazendo nossos docentes e estudantes para ampliar as forças desse mutirão. A parceria com a Prefeitura é fundamental para fortalecer esse atendimento à população”.

Apoio do município

O vice-prefeito Roselei Françoso destacou a relevância da parceria: “As pessoas aguardam na fila e, nesta oportunidade, o Hospital Universitário, em conjunto com o município, pôde realizar exames, consultas e cirurgias. Isso reduz a espera, ajuda as pessoas e ameniza o sofrimento”.

Já o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, pontuou os benefícios imediatos: “Estamos entregando exames, cirurgias, situações que estavam represadas. É gratificante ver esse trabalho sendo realizado em parceria com o HU-UFSCar”.

O prefeito Netto Donato, que não pôde comparecer, enviou mensagem agradecendo aos envolvidos: “Esse trabalho mostra que, quando unimos forças — Universidade, Governo Federal, Hospital Universitário e Prefeitura — conseguimos avançar de verdade. Nossa gestão segue comprometida em fortalecer parcerias e investir na saúde pública, porque entendemos que cuidar das pessoas é a nossa maior responsabilidade”.

