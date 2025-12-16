Mutirão nacional do SUS garante 580 atendimentos no HU-UFSCar

O Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar) participou, neste sábado (13), do maior mutirão de exames, consultas e cirurgias já realizado na história do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A ação fez parte do terceiro “Dia E: Ebserh em Ação” de 2025, promovido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em parceria com os ministérios da Saúde e da Educação.

Em todo o país, o mutirão contabilizou 54.068 atendimentos especializados em apenas um dia, envolvendo hospitais universitários federais, Santas Casas, unidades filantrópicas e instituições privadas conveniadas ao SUS. No HU-UFSCar, foram ofertados 580 serviços, com 162 consultas, 259 exames e 22 cirurgias, além de uma taxa de ocupação de 28 leitos.

Entre os pacientes beneficiados está o aposentado Benedito Dorêncio, que realizou a segunda cirurgia de catarata. Ele aguardava há dois anos pelo procedimento no segundo olho. “Eu vim na chuva. Agora vou finalmente fazer a cirurgia no outro olho e comprar meus óculos”, relatou.

Outra paciente atendida foi Márcia Gomes Balduino, que aguardava há três anos por uma cirurgia de varizes. “Estava muito ansiosa. Esperei muito por isso, pois os vasos da minha perna afetavam minha autoestima”, contou.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou o envolvimento de cerca de 5 mil profissionais da saúde e residentes da Ebserh em todo o país. Segundo ele, a ação atende a uma diretriz do presidente Lula de reduzir o tempo de espera da população por procedimentos de saúde.“Cuidar das pessoas e diminuir filas para cirurgias é parte desse compromisso”, afirmou.

Já o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou a mobilização como a maior da história do SUS. “Pela primeira vez, além dos hospitais universitários, houve um esforço nacional conjunto com Santas Casas, hospitais filantrópicos e instituições privadas. É o SUS mostrando sua força e capacidade de mobilização”, ressaltou.

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, destacou que a ação garante acesso à população e também fortalece a formação acadêmica. “Somos hospitais universitários, com compromisso com o SUS, o ensino e o aprimoramento dos nossos profissionais”, afirmou.

Para o superintendente do HU-UFSCar, Thiago Luiz de Russo, o mutirão superou as edições anteriores. “Ofertamos muito mais procedimentos. Somando as três edições do ‘Dia E’, já ultrapassamos mil atendimentos, contribuindo diretamente para a redução das filas cirúrgicas e de especialidades”, explicou.

Ebserh em Ação

O mutirão integra o Ebserh em Ação, iniciativa nacional vinculada ao programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal. Nas edições anteriores, realizadas em julho e setembro, foram contabilizados 46.754 atendimentos. Com a ação de dezembro, a Ebserh ultrapassa a marca de 100 mil procedimentos realizados em mutirões nacionais.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Ebserh foi criada em 2011 e administra 45 hospitais universitários federais em todo o país. As unidades atendem exclusivamente pelo SUS e têm papel fundamental na formação de profissionais da saúde, além do desenvolvimento de pesquisas, inovação e ensino.

