Mutirão garante mais de 160 atendimentos pelo SUS no Hospital Universitário

Crédito: CCS-UFSCar

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou no último sábado, 5 de julho, o Dia E, mutirão com mais de 160 atendimentos. A faz iniciativa parte do programa Ebserh em Ação e foi um esforço coordenado, com a realização simultânea de cirurgias eletivas, consultas, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos em todos os 45 Hospitais Universitários Federais (HUFs) da Rede Ebserh, em todas as regiões do Brasil.

No total, foram oferecidos cerca de 10 mil procedimentos assistenciais, em todo o país. A ação permitiu a ampliação do atendimento e a redução do tempo de espera na rede pública de saúde. O mutirão também fortaleceu a integração entre ensino e assistência, com a participação de estudantes da área da saúde, que colocaram em prática seus conhecimentos sob a supervisão de professores e profissionais da Rede Ebserh.

Os procedimentos realizados no HU-UFSCar foram: 19 cirurgias, 91 exames e 52 consultas. Dentre as especialidades atendidas estão cirurgia vascular, ginecologia, oftalmologia e dermatologia. Também ocorreram consultas multiprofissionais médicas, de enfermagem, farmácia e assistência social. Vale ressaltar que o número poderia ser bem maior, devido ao índice de ausências. Estavam previstos mais de 200 procedimentos, porém alguns pacientes faltaram ao agendamento.

"Esse evento demarca claramente a importância da Rede Ebserh, dentro do contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), mostrando sua potência para apoiar e resolver problemas de saúde da nossa população. São pessoas que estavam na lista de espera por muito tempo e que, nesse momento, a gente pode avançar com o atendimento dessas especialidades, contribuindo para a redução dessas filas", disse o superintendente do HU-UFSCar, Thiago Luiz de Russo.

A dona de casa Isabel Cristina Wenzel é uma dessas pacientes. Ela estava há um ano aguardando para fazer uma cirurgia vascular e foi contemplada com o mutirão. Para Talia Ingrid dos Santos, mãe de Samuel Henrique dos Santos Oliveira, o mutirão representa mais saúde para o seu bebê. “A gente foi atendida no HU-UFSCar em duas internações. E, na segunda, acabou descobrindo um sopro, um buraco de seis e um de três milímetros.

A reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, enfatizou a participação da Universidade por meio de residentes, estudantes e professores que têm o HU como campo de prática. “É uma alegria ver essa parceria se reestruturar e se fortalecer unindo a educação, a formação de profissionais, geração de conhecimento e a saúde, garantindo uma assistência de qualidade para a população brasileira e para o município de São Carlos”, destacou a Reitora.

O superintendente, Thiago Luiz de Russo, destacou a visita da Secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde. “Tivemos a oportunidade de receber a professora Ana Haddad, e pudemos perceber a importância da interface entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde e o grande poder para a inovação em saúde digital que o nosso hospital tem para contribuir para o SUS local”.

Além dos profissionais do HU-UFSCar envolvidos, estarão presentes a coordenadora de Planejamento de Pessoal da Rede Ebserh, Heli Santos Vieira da Costa; a Reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira; a Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da UFSCar, Jeanne Michel; a vice-prefeita de São Carlos, Roselei Françoso; o vereador presidente da Comissão Municipal de Saúde, Elton Carvalho; e a representante do Conselho Municipal de Saúde, Terezinha Oliveira Souza de Almeida.

