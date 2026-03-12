Mutirão de ultrassom obstétrico começa em São Carlos, mas quase metade das gestantes falta ao exame

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), iniciou a realização de um mutirão de exames de ultrassom obstétrico aos sábados com o objetivo de reduzir a fila de espera por esse tipo de atendimento no município. Os exames estão sendo realizados por meio de contratualização com a Santa Casa de São Carlos.

No primeiro mutirão, realizado no último sábado (7), foram agendados 90 exames para gestantes encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). No entanto, apenas 47 mulheres compareceram para realizar o procedimento, enquanto 43 pacientes faltaram, mesmo após terem confirmado presença no dia anterior.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Lindiamara Soares, o índice de absenteísmo é motivo de preocupação, já que o exame é fundamental para o acompanhamento da gestação.

Segundo a Secretaria de Saúde, a iniciativa terá continuidade ao longo do mês de março. Estão previstos novos mutirões nos dias 14, 21 e 28, com mais 270 exames já agendados para gestantes do município.

A pasta reforça a importância da presença das pacientes nos horários marcados, uma vez que a ausência compromete o acompanhamento adequado do pré-natal e impede que outras gestantes sejam atendidas.

“O ultrassom obstétrico é um exame essencial para acompanhar o desenvolvimento do bebê e garantir a segurança da gestação. A Secretaria de Saúde organizou esse mutirão justamente para reduzir a fila de espera e ampliar o acesso das gestantes ao exame. Por isso, pedimos que as pacientes que tenham exame agendado compareçam no horário marcado ou avisem a unidade de saúde caso não possam ir. Assim conseguimos reorganizar a agenda e garantir que outra gestante seja atendida”, ressaltou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

