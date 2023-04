Mutirão de castração será realizado no Jockey Club

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Animal, realiza nos próximos dias 22 e 23 de abril, o terceiro mutirão de castração de cães e gatos de 2023. Desta vez a unidade móvel de castração será instalada no bairro Jockey Club, na rua Rio Araguaia, s/nº, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Profa. Dalila Galli.

O Departamento de Defesa e Controle Animal encerrou o primeiro trimestre de 2023 com 1.092 castrações de cães e gatos. Das 1.092 castrações, 618 foram realizadas por meio de dois mutirões, sendo um no bairro Cidade Aracy em fevereiro e outro no bairro Santa Felícia em março. Já no Canil Municipal, foram realizadas 414 castrações. As outras 60 castrações foram realizadas por meio de convênios entre a Prefeitura de São Carlos e entidades que atuam junto a causa animal.

Os serviços são oferecidos gratuitamente para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal. Para solicitar o procedimento basta fazer o agendamento por meio do sistema CADPET que pode ser acessado pelo link: http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584 na Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Os tutores dos animais cadastrados no CADPETSãoCarlos recebem a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também fez contato via telefone.

Paraná Filho, secretário de Agricultura e Abastecimento, lembra que a meta é fazer 8 mil castrações esse ano. “Já conseguimos realizar mais de mil cirurgias, porém esse número poderia ser maior se não ocorressem as desistências, uma vez que algumas pessoas inscrevem os pets e no dia não levam o animal, tirando a vaga de quem precisa”, avalia o secretário.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

