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MutirÃ£o contra a dengue vistoria mais de 1,6 mil imÃ³veis no SÃ£o Carlos VIII

30 Mar 2026 - 20h01Por Jessica Carvalho R
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MutirÃ£o contra a dengue vistoria mais de 1,6 mil imÃ³veis no SÃ£o Carlos VIII -

A Secretaria Municipal de Saúde realizou, no último sábado (28), um mutirão de combate à Dengue no bairro São Carlos VIII. Ao todo, 1.619 imóveis foram vistoriados durante a ação, coordenada pelo Departamento de Vigilância em Saúde e pela Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, 1.124 imóveis receberam atendimento das equipes. Outros 468 estavam fechados, 13 desocupados e 14 moradores recusaram a vistoria. “A maior parte dos focos do mosquito ainda está dentro das residências”, alertou, reforçando a importância da colaboração da população na eliminação de recipientes que acumulam água parada.

Durante o mutirão, agentes de combate às endemias realizaram inspeções para identificar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, além de Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Os moradores também receberam orientações sobre prevenção e foram informados sobre os principais sintomas das doenças.

A força-tarefa contou com estrutura reforçada, incluindo seis caminhões basculantes e 11 caminhões de carga seca. Ao longo da semana, outros sete caminhões foram utilizados na retirada de entulhos e resíduos sólidos, contribuindo para a eliminação de criadouros do mosquito.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, a ação integra um planejamento estratégico baseado no monitoramento constante dos casos no município. “Essa ação no São Carlos VIII mostra a importância de atuarmos de forma preventiva e estratégica. Estamos direcionando esforços para regiões que ainda não haviam recebido um trabalho mais intensivo. Os números mostram que estamos no caminho certo, mas o combate à dengue não depende apenas do poder público. Precisamos do apoio da população”, destacou.

O bairro também vinha recebendo, nos dias anteriores, serviços do programa São Carlos Mais Bonita, como tapa-buraco, capinação, limpeza de bueiros e retirada de entulhos em áreas públicas.

O secretário municipal de Conservação e Qualidade Urbana, Mariel Olmo, ressaltou que a integração entre as equipes foi fundamental para o sucesso da ação, destacando o impacto direto na saúde pública.

O mutirão contou ainda com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e teve como ponto de concentração a Praça Cônego Alberico Volpe, além do suporte do ecoponto do próprio bairro.

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