MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado no SÃ£o Carlos VIII neste sÃ¡bado

A Prefeitura de São Carlos realiza, no próximo sábado (28), mais uma edição do Mutirão de Combate à Dengue, desta vez no bairro São Carlos VIII, na região leste do município. A ação acontece das 8h às 13h e contará com equipes da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias.

Ao longo da semana, o bairro já vem recebendo serviços preparatórios dentro do programa São Carlos Mais Bonita, como tapa-buracos, capinação, limpeza de bueiros e retirada de entulhos e resíduos sólidos de áreas públicas. Segundo o secretário de Conservação e Qualidade Urbana, Mariel Olmo, no sábado a força-tarefa será intensificada com a operação cata-treco, que contará com seis caminhões de carga seca, dois basculantes e o apoio de retroescavadeira.

Durante o mutirão, agentes de combate às endemias irão percorrer as residências para vistoria e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. As equipes também orientarão os moradores sobre medidas preventivas e os principais sintomas da doença.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, o município registra atualmente uma média de 15 a 17 casos semanais, número inferior ao observado no mesmo período do ano passado. Apesar da redução, ela reforça a importância da participação da população. “A maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências, em recipientes que acumulam água parada. Por isso, a colaboração dos moradores é fundamental para evitar o aumento dos casos”, destacou, lembrando que os moradores já podem deixar materiais inservíveis na frente das casas para coleta no sábado.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, afirmou que a ação faz parte de uma estratégia contínua de enfrentamento à doença. Segundo ele, o trabalho preventivo envolve limpeza urbana, eliminação de criadouros e orientação da população. “A dengue é uma doença séria e pode evoluir rapidamente. Por isso, é fundamental que cada morador faça a sua parte, mantendo quintais limpos e eliminando qualquer recipiente que possa acumular água”, ressaltou.

O mutirão também conta com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. O ponto de concentração das equipes será na Praça Cônego Alberico Volpe.

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