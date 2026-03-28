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MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado neste sÃ¡bado no SÃ£o Carlos VIII

28 Mar 2026 - 07h22Por Da redaÃ§Ã£o
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MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado neste sÃ¡bado no SÃ£o Carlos VIII - MutirÃ£o contra a dengue serÃ¡ realizado neste sÃ¡bado no SÃ£o Carlos VIII -

O bairro São Carlos VIII recebe neste sábado (28/03), o Mutirão de Combate à Dengue, das 8h às 14h, com a participação de equipes da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias.

Durante o mutirão, agentes de combate às endemias irão percorrer as residências para vistoria e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. As equipes também orientarão os moradores sobre medidas preventivas e os principais sintomas da doença.

O bairro também recebeu durante a semana, dentro da programação do programa São Carlos Mais Bonita, a operação tapa-buracos, capinação, limpeza de bueiros e retirada de entulhos e resíduos sólidos de áreas públicas

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências, em recipientes que acumulam água parada. Por isso, a colaboração dos moradores é fundamental para evitar o aumento dos casos. Os moradores já podem deixar os inservíveis na frente das residências a partir das 8h deste sábado (28).

A ação também conta com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). O local de concentração das equipes será na Praça Cônego Alberico Volpe a partir das 8h.

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