Mutirão castra 335 animais no Jockey Club

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, por meio do Departamento de Proteção e Defesa Animal, realizou no último fim de semana, 22 e 23 de abril, 335 procedimentos cirúrgicos de castração durante o terceiro mutirão de 2023.

No sábado (22) foram castrados 157 animais, sendo 90 cachorros, 54 fêmeas e 36 machos e 67 gatos, sendo 38 fêmeas e 29 machos. Já no domingo (23) foram castrados 178 animais, dos quais 102 cachorros, 64 fêmeas e 38 machos e 76 gatos, 38 fêmeas e 38 machos. No total foram dispensados 18 animais porque não tinham condições físicas de passar pela cirurgia naquele momento.

O Departamento de Defesa e Controle Animal contabiliza desde o início do ano 1.427 castrações de cães e gatos, sendo que 953 foram realizadas por meio de três mutirões realizados nos bairros Cidade Aracy em fevereiro, Santa Felícia em março e Jockey Club agora em abril. As demais castrações foram realizadas no Canil Municipal e por meio de convênios entre a Prefeitura de São Carlos e entidades que atuam junto a causa animal.

A castração é oferecida gratuitamente pela Prefeitura para famílias que não têm condições financeiras para castrar seu animal. Para solicitar o procedimento basta fazer o agendamento por meio do sistema CADPET que pode ser acessado pelo link: http://servico.saocarlos.sp.gov.br/canil. O agendamento também pode ser feito pelo WhatsApp (16) 99991-9584 na Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Os tutores dos animais cadastrados no CADPETSãoCarlos recebem a confirmação com a data, horário e local da cirurgia por e-mail e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também faz contato via telefone.

Além da castração, a equipe realiza avaliação física, chipagem, orientação e conscientização sobre a posse responsável de animais domésticos.

Leia Também