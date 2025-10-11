Músico de São Carlos acompanha nova-iorquino em turnê pela sétima vez

: Bishop e Lanceloti: A parceria entre os dois começou em 2006, de forma inusitada - Crédito: divulgação

O músico são-carlense Rodrigo Lanceloti se prepara para embarcar em mais uma turnê ao lado do lendário artista nova-iorquino Lord Bishop Rocks. Esta será a sétima vez que Lanceloti acompanha o guitarrista — serão mais de 10 apresentações entre capitais e cidades do interior do Brasil, prometendo esquentar ainda mais a cena do rock underground.

A parceria entre os dois começou em 2006, de forma inusitada. Na época, um baixista amigo de São Paulo, Caleb, ligou para outro baixista, Gabriel, em busca de um substituto para um show em Piracicaba. Gabriel não pôde aceitar, mas quem estava presente no momento da ligação era Lanceloti. Ao ouvir o nome “Lord Bishop”, ele se empolgou: “Pera lá... é o Bishop? Eu curto o som dele! Pode avisar que eu tô dentro.”

O show aconteceu e o entrosamento foi imediato. Bishop ficou impressionado com a performance de Lanceloti e o convidou para acompanhá-lo em uma turnê de três anos pela Europa. Na época, porém, o músico brasileiro também havia iniciado uma colaboração com Nasi, vocalista do Ira!, o que o levou a optar por seguir com projetos no Brasil. Mesmo assim, a relação com o artista americano se manteve firme ao longo dos anos.

Desde então, Lanceloti construiu uma carreira sólida ao lado de ambos. Com Nasi, gravou os álbuns “Egbe” e “Solo ma non troppo”, além de ter a oportunidade de abrir o show do AC/DC no Brasil — um marco em sua trajetória. Já com Lord Bishop, participou de cinco turnês europeias (em uma delas, abrindo 20 shows da banda Nazareth) e também excursionou pelos Estados Unidos, com direito a passagem pelas emblemáticas Cataratas do Niágara.

Com Bishop, gravou ainda um disco intimista de voz e violão com releituras de Jimi Hendrix, uma verdadeira preciosidade para os fãs do gênero.

Agora, em 2025, a parceria se renova. Lord Bishop chega ao Brasil para promover seu mais recente trabalho, Tear Down the Empire, mixado por Jack Endino — renomado produtor conhecido por trabalhos com Nirvana, Soundgarden e Screaming Trees. Ao lado de Lanceloti e do baterista Duda “The Bricklayer”, o power trio promete incendiar os palcos com uma sonoridade potente, energética e cheia de atitude. O rock, definitivamente, vai ferver.

