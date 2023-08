Musical Guido acontece neste sábado em São Carlos

Crédito: Divulgação

Será realizado neste sábado, 19, a primeira apresentação em São Carlos, do Musical Guido. O espetáculo acontece a partir das 20h, no salão Verum Gaudim, da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Não há reserva de lugares e a entrada será um quilo de alimento não perecível. O salão será aberto a partir das 19h e o musical tem duração aproximada de 50 minutos.

O musical Guido iniciou os seus ensaios e roteiro em 2019 com a presença de vários jovens de diversos locais da Diocese de São Carlos, com a missão de através da arte, levar aos jovens, a vida de

Guido Schäffer, considerado um exemplo de fé, oração e caridade da religião católica.

QUEM È

Guido Schäffer, médico, surfista e seminarista, ao oferecer seu profissionalismo aos pobres assistidos pelas Irmãs Missionárias da Caridade e, muito especialmente após a leitura do livro “O Irmão de Assis”, decidiu largar tudo para seguir o Sacerdócio. Fundou diversos grupos de oração, e era um pregador da palavra divina.

O cuidado com os pacientes com Aids, a ajuda, o serviço médico e o trabalho de evangelização oferecido aos pobres e marginalizados nas favelas do Rio de Janeiro caracterizaram os anos de juventude de Guido Vidal França Schäffer.

Por onde passava contagiava as pessoas com o seu grande amor a Jesus, à Virgem Maria e à nossa Santa Igreja. Não perdia um minuto sequer, arrastando os jovens para Deus através de seu testemunho de vida e sua busca profunda e radical pela santidade.

Ao mesmo tempo em que estudava, Guido se dedicava com entusiasmo à evangelização e à prática médica. Aqueles que o conheceram recordam sua profunda amizade com Jesus, sua familiaridade com os textos bíblicos e o entusiasmo com que falava do Senhor. Por amor a Deus, ele praticava o jejum e a penitência com simplicidade e discrição. Mesmo quando dava aulas de surfe, seu esporte favorito, iniciava o treinamento com oração.

Estava no último ano do Seminário quando faleceu aos 34 anos, no dia 1º de maio de 2009. Sua fama de santidade logo se espalhou e, em 17 de janeiro 2015, a Arquidiocese do Rio de Janeiro abriu solenemente seu processo de beatificação. Foi encerrada a etapa diocesana e encaminhando-se a documentação ao Vaticano em 8 outubro de 2017.

Em maio de 2023 foi reconhecido pelo Papa Francisco e o seu processo de beatificação segue no Vaticano, com possíveis milagres em análise.

