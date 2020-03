Museus de São Carlos e de Santa Eudóxia estão fechados

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos comunica que estão suspensas as programações do Museu de São Carlos, localizado na Estação Ferroviária, na Praça Antônio Prado, s/nº, do Museu de Pedra, localizado no distrito de Santa Eudóxia e do Museu da Ciência Profº Mário Tolentino.

O Teatro Municipal Alderico Vieira Perdigão também está temporariamente com a programação suspensa de acordo com o decreto nº 115 publicado no Diário Oficial do Município de sábado (14/03), que dispõe sobre medidas não-farmacológicas e sim de distanciamento social para evitar a transmissão do novo coronavírus no município.

