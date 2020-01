Muro do cemitério Nossa Senhora do Carmo desaba e coroas de flores são arrastadas pela enxurrada

Crédito: Colaborador/SCA

Parte do muro do cemitério Nossa Senhora do Carmo desabou durante a forte chuva que atingiu São Carlos na noite deste sábado (4). Coroas de flores foram levadas pela enxurrada.

A parte mais afetada fica ao lado da base avançada da Guarda Municipal. Não há informação de feridos.

Equipes da Prefeitura Municipal estão a caminho para averiguar a situação.

O SCA acompanha os estragos causados pela chuva na noite de hoje.

