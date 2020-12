Muro desaba e coloca casas em risco no Jardim Gonzaga

Muro desabou nesta terça-feira, no Centro comunitário do Jardim Gonzaga - Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Moradores da avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga estão preocupados com a situação de quatro casas que estão em situação de perigo depois que o muro do Centro Comunitário, que faz fundo com os imóveis, desabou.

Os moradores temem que a chuva provoque uma infiltração e o barranco ceda ainda mais, podendo fazer as casas desabarem.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já foram comunicados sobre a situação.

