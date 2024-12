Compartilhar no facebook

Muro da escola Gabriel Félix desabou - Crédito: Colaborador

Na tarde desta sexta-feira (20), durante uma chuva forte que atingiu a cidade de São Carlos, parte do muro da Escola Gabriel Félix do Amaral, na Avenida José Pereira Lopes, no bairro Jardim Botafogo desabou sobre a calçada.

O incidente, causou susto, mas felizmente não resultou em feridos. A direção da escola agiu rapidamente e providenciou o isolamento da área.

