Município amplia testagem e cuidados: São Carlos monitora 1.870 pacientes com HIV

A Prefeitura de São Carlos realizou nesta sexta-feira (28/11), no auditório do Paço Municipal, o Simpósio HIV – Fique Sabendo 2025, que trouxe como tema “Informação que Transforma, Prevenção que Salva”. O evento reuniu especialistas em infectologia, profissionais da saúde, estudantes e ativistas para discutir estratégias de enfrentamento ao HIV e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco na testagem rápida, no diagnóstico precoce e no cuidado integral.

Entre os destaques do encontro esteve a participação da ativista Silvia Almeida, integrante do Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, formado por mulheres que vivem com HIV. Ela destacou o trabalho do grupo no empoderamento feminino, no enfrentamento às violências sexuais e na defesa dos direitos das mulheres soropositivas.

“Trabalhamos o nosso próprio empoderamento, as causas das violências sexuais, a prevenção e principalmente a questão dos direitos cidadãos de cada mulher, mesmo vivendo com HIV”, afirmou. Apesar dos avanços tecnológicos em testagem e tratamento, Silvia destacou que o estigma ainda é um grande desafio. “Nesses 40 anos de HIV, tudo evoluiu. Mas as questões de estigma e discriminação não caminharam na mesma rapidez. Muitas vezes, a própria pessoa se culpa, e isso gera sofrimento. Precisamos trabalhar com informação para desestigmatizar.”

A ativista também alertou para a ausência de campanhas de prevenção e para a vulnerabilidade dos jovens. “Hoje você não ouve mais falar sobre camisinha. Evoluímos com a PrEP, mas ainda há adolescentes e mulheres que desconhecem essas ferramentas. O jovem acha que nada vai acontecer com ele e não procura informação. Precisamos comunicar a prevenção de maneira leve, consciente e eficaz.”

A supervisora do Centro de Atendimento de Infecções Crônicas (CAIC), Cíntia Ruggiero, apresentou dados que revelam o impacto das ações de prevenção e cuidado no município. Segundo ela, São Carlos acompanha a tendência estadual de redução nos casos, especialmente devido à ampliação da profilaxia pré-exposição (PrEP). Atualmente, cerca de 1.870 pacientes estão em tratamento e acompanhamento na rede. “Não podemos apenas correr atrás do prejuízo. É preciso prevenir antes, mas também garantir qualidade de vida para quem já tem o diagnóstico”, destacou.

Já a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforçou que o simpósio faz parte do esforço contínuo da campanha Fique Sabendo, realizada anualmente. “O acesso ao diagnóstico é um direito. Conhecer o status sorológico é um ato de cuidado consigo e com a comunidade. Em 2025, ampliamos as estratégias de testagem e intensificamos a busca ativa para que nenhum paciente fique à margem do cuidado e do acolhimento.”

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, enfatizou a importância da capacitação técnica e da prevenção como eixo central das políticas públicas. “Esse simpósio traz palestrantes de altíssimo nível. Nossa missão é capacitar os profissionais para levar esse conhecimento à população. A prevenção é o melhor caminho. O diagnóstico precoce garante tratamento e uma vida normal. São Carlos avança oferecendo estrutura humanizada e qualificada.”

Durante a campanha, vários pontos da cidade oferecem testes rápidos gratuitos e sigilosos, como a USP, UFSCar, Unidades Básicas de Saúde e o próprio CAIC. As ações incluem distribuição de kits de prevenção com autotestes, preservativos e material educativo, além da oferta de PrEP. O simpósio contou com apoio institucional da Unimed São Carlos e da Santa Casa.

O evento ainda reuniu palestrantes convidados que trouxeram diferentes visões sobre prevenção, diagnóstico e cuidado integral. Participaram o infectologista Dr. Paulo Abrão, presidente da Sociedade Paulista de Infectologia e referência nacional na área, além da Dra. Carolina Toniolo, Dra. Sigrid Sousa Santos, Dr. Daniel Litardi e Dr. Leonardo Pozzi, que compartilharam experiências clínicas e acadêmicas com os participantes.

O Simpósio HIV – Fique Sabendo 2025 reforçou o compromisso do município com a promoção da saúde, o combate ao estigma e a ampliação do acesso a tecnologias de prevenção e diagnóstico, reafirmando a importância da informação como ferramenta de transformação social.

