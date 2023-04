Munícipes afirmam que cemitérios estão em estado de abandono em São Carlos

SIGA O SCA NO

Falta de respeito (e de manutenção): são-carlenses reclamam de abandono de cemitérios - Crédito: Whatsapp SCA

“Completo abandono” e falta de respeito”. Esses foram os termos utilizados por são-carlenses que foram neste final de semana visitar entes queridos que já partiram. Tanto no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, quanto no Santo Antonio de Pádua, na Vila Prado.

Em ambos os campos santos, a reclamação é a mesma: mato alto e corredores com buracos, o que coloca a integridade física das pessoas em risco (com possibilidade de quedas).

Já no Santo Antonio de Pádua, o caso seria mais grave: pessoas suspeitas que se utilizam de drogas estariam invadindo o local, chegando a danificar muros e paredes. Segundo uma denunciante, no domingo, 23, não havia eletricidade ou água, já que a fiação elétrica teria sido furtada. A reclamação, ainda é que túmulos estão sendo violados.

Em ambos campos santos, a queixa é a mesma: o estado de abandono é grande e segundo eles, não há uma manutenção regular nos dois cemitérios.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, um mutirão de limpeza deve começar ainda nesta semana nos dois cemitérios.

